El noble gesto de Leo Rey que ya es viral: se llenó de aplausos en redes sociales

Leo Rey sorprendió a sus seguidores con una iniciativa que busca acercar la música a las nuevas generaciones. El cantante chileno anunció que regalaría su piano a una escuela rural para que sus estudiantes puedan aprender a tocar el instrumento.

El exvocalista de La Noche dio a conocer la propuesta a través de Instagram. En un video, explicó que quería encontrar un establecimiento educacional que pudiera aprovechar el piano en sus clases de música.

«Quiero regalar este pianito que tengo aquí en la casa para alguna escuelita rural, ojalá de la Quinta Región, para poder hacérselo llegar, para que le puedan dar clases de piano, de música a sus alumnos», señaló el artista.

Su publicación permitió que distintos establecimientos conocieran la iniciativa y que uno de ellos se acercara al músico para recibir la donación.

¿Qué escuela recibirá el piano de Leo Rey?

La convocatoria encontró respuesta en la Escuela Delfina Alarcón de Colliguay, ubicada en la Región de Valparaíso. El establecimiento se contactó con Leo Rey mediante un comentario en Instagram para contarle sobre su realidad.

Tras conocer el mensaje, el cantante confirmó a través de sus historias de la misma plataforma que la escuela recibiría el instrumento.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad educativa, que podrá sumar el piano a sus actividades y ofrecer nuevas instancias de aprendizaje musical para sus alumnos.

Además, la propia escuela quiso agradecer públicamente el gesto. Para ello, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde estudiantes y profesoras expresaron su agradecimiento al cantante por la donación.

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