Panorama gratuito en Antofagasta: Rodrigo Díaz y Lucila Vit liderarán jornada de baile y entrenamiento

Antofagasta tendrá un panorama gratuito para quienes buscan moverse, entrenar y disfrutar de actividades en comunidad. El sábado 31 de octubre se realizará una nueva edición de «Muévete con Caja Los Andes», iniciativa que reunirá baile, ejercicio físico y experiencias de bienestar.

La jornada contará con la participación del bailarín y coreógrafo Rodrigo Díaz, quien encabezará una clase masiva de baile. La actividad busca convertir la música y la energía colectiva en una experiencia abierta a personas de distintas edades.

También estará presente la modelo y entrenadora Lucila Vit, quien liderará un bloque de entrenamiento físico. Su participación estará enfocada en motivar a los asistentes a desafiarse y encontrar nuevas formas de incorporar el movimiento a su rutina.

¿Qué actividades tendrá «Muévete con Caja Los Andes»?

Además de las clases dirigidas por ambos invitados, las personas inscritas podrán participar en distintas disciplinas que se desarrollarán en el escenario principal.

El encuentro también contará con una feria saludable, espacios de hidratación y activaciones pensadas para complementar la experiencia.

La propuesta busca acercar el bienestar a la vida cotidiana, sin plantearlo como una exigencia. La idea es que cada persona pueda participar a su propio ritmo, ya sea bailando, entrenando o compartiendo con otras personas.

«Queremos invitar a las personas a encontrarse con el movimiento desde la alegría, sin presiones y en comunidad. Muévete busca abrir un espacio donde cada persona pueda participar a su ritmo, disfrutar y descubrir que cuidar su bienestar también puede ser un panorama para compartir», señalaron desde la organización.

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, entre las 9:00 y las 15:00 horas, en el Complejo Deportivo Las Almejas, ubicado en avenida República de Croacia 12, Antofagasta. Durante ese horario, los asistentes podrán disfrutar de las distintas actividades preparadas para promover el movimiento y el bienestar.

¿Cómo participar en el evento gratuito de Antofagasta?

«Muévete con Caja Los Andes» se realizará el sábado 31 de octubre en Antofagasta y estará abierto a la comunidad.

La actividad busca promover hábitos de vida activa y ofrecer un espacio recreativo para familias, jóvenes, personas mayores y comunidades locales.

Las entradas serán gratuitas, pero los cupos serán limitados. Las inscripciones están disponibles a través de PuntoTicket.

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