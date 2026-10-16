Iván Torres reaparece en TV tras problemas de salud: cambio físico no pasó desapercibido

El regreso de Iván Torres a la televisión estuvo marcado por una sincera conversación sobre su estado de salud. Después de tres meses fuera de pantalla, el meteorólogo volvió este viernes por la mañana a Buenos días a todos, donde entregó detalles del complejo proceso médico que lo mantuvo alejado de sus funciones en TVN.

El profesional fue recibido por Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez. Tras su presentación, compartió sus primeras impresiones sobre esta nueva etapa de recuperación y se tomó con humor su regreso al programa.

“Aquí estoy, respirando todavía, mejorando”, comentó el rostro del canal público.

Aunque reconoció que todavía enfrenta algunas dificultades, Torres aseguró que ha experimentado una evolución favorable. “En general, estoy bastante bien, bastante mejor. Un poquito cansado, todavía tengo anemia, pero en general vamos para arriba”, explicó.

Iván Torres perdió 15 kilos durante su recuperación

Uno de los aspectos que más sorprendió a los televidentes fue el evidente cambio físico del meteorólogo. Desde su última aparición en pantalla, el profesional perdió 15 kilos, una transformación que no pasó inadvertida entre quienes siguen su trabajo.

Según contó, una de las preguntas que más recibió durante este período apuntaba a una posible cirugía para bajar de peso.

“Oiga, ¿usted se hizo un bypass gástrico?”, recordó sobre las consultas que le hicieron.

Sin embargo, Torres aclaró que su problema de salud comenzó después de una intervención quirúrgica. Aunque inicialmente parecía tratarse de un procedimiento sin mayores complicaciones, su recuperación tomó un rumbo inesperado.

“Yo me operé, algo muy normal. Un día sábado me operé y el domingo ya estaba en mi casa, pero en la semana empecé con fiebre y ahí estuvo mi problema: me agarré una bacteria que me trajo graves consecuencias y ahora estoy recuperándome bastante bien”, relató.

El meteorólogo también reconoció que atravesó momentos especialmente difíciles debido a las complicaciones que sufrió durante su recuperación.

“Estuve con muchos problemas internos, he superado la mayoría de ellos, todavía tengo algunos detallitos, pero voy bastante bien. La sufrí, la pasé mal, con dolores espantosos”, confesó.

Estuvo cuatro veces internado

La complejidad del cuadro también quedó reflejada en las hospitalizaciones que enfrentó durante los últimos meses. Según reveló en el matinal, tuvo que permanecer internado en una clínica en cuatro ocasiones.

Pese a las dificultades, Iván Torres destacó los avances que ha experimentado y se mostró optimista respecto de su recuperación.

Su ausencia también le impidió participar en uno de los episodios meteorológicos más llamativos de los últimos días en Santiago, marcado por las lluvias y la caída de granizos.

El meteorólogo lamentó haberse perdido ese evento mientras permanecía alejado de sus labores. Para graficar lo que significó no estar presente en una situación de ese tipo, comparó la experiencia con perderse un Mundial de fútbol.

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