El Rumpy presenta El Libro del Chacotero Sentimental: ¿Cómo comprarlo y cuándo es el lanzamiento oficial?

Tres décadas de historias, confesiones y momentos inolvidables llegan a las librerías. El Rumpy celebra los 30 años de El Chacotero Sentimental con un libro que recorre la historia del emblemático programa, desde sus inicios en Rock&Pop hasta su consolidación en Radio Corazón.

Publicado por el Fondo de Cultura Económica, El Chacotero Sentimental. El libro repasa cómo nació este espacio radial y cómo se convirtió en un lugar de encuentro para miles de auditores que compartieron sus experiencias al otro lado del teléfono.

Amores imposibles, infidelidades, reconciliaciones y secretos familiares forman parte de las historias que marcaron al programa durante estas tres décadas.

Además, el libro incorpora códigos QR que permiten acceder a algunas de las historias mencionadas en sus páginas. Al escanearlos, los lectores pueden escuchar los relatos directamente en una playlist especial del canal de YouTube de Radio Corazón, conectando la lectura con las voces originales.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial del libro?

La presentación oficial de El Chacotero Sentimental. El libro se realizará este jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el Bar Liguria de Manuel Montt.

La actividad contará con la participación de Roberto Artiagoitia, más conocido como El Rumpy; el periodista y escritor Óscar Contardo; y el músico y compositor Mauricio Durán. La conversación será moderada por el periodista Patricio Cuevas.

Radio Corazón también acompañará este hito con un especial que incluirá material de archivo, entrevistas, una cronología y algunos de los momentos más recordados del programa. Además, la conversación del lanzamiento se grabará íntegramente y se estrenará posteriormente vía streaming en las plataformas de PRISA Media Chile.

¿Dónde comprar El Libro del Chacotero Sentimental?

Quienes quieran conocer la historia detrás del programa pueden conseguir El Chacotero Sentimental. El libro a través del Fondo de Cultura Económica.

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