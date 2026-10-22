«El Chino» regresó a su auto abandonado donde compartió con parvularias en Cajón del Maipo: mostró prendas que habían al interior

Manuel Orellana, conocido popularmente como El Chino, volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, compartió registros de su regreso al Cajón del Maipo, específicamente al lugar donde abandonó su vehículo durante una compleja experiencia en la montaña.

El hombre se hizo conocido tras extraviarse en la zona junto a dos amigas parvularias. En ese entonces, un sistema frontal dificultó el viaje que tenían planeado hacia unas termas. Las condiciones climáticas empeoraron y terminaron obligándolo a dejar el automóvil en el camino.

Esto encontró el Chino en su regreso al Cajón del Maipo

Ahora, Orellana decidió volver al sitio y mostrar algunos detalles que encontró en el vehículo. A través de sus historias de Instagram, publicó imágenes que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.

En uno de los registros aparece la puerta del copiloto abierta, mientras la nieve todavía cubre parte del sector. Cerca del automóvil también había varias prendas de vestir, lo que dio pie a un particular momento frente a la cámara.

«Ahí están los trajes oye, muestra el delantal po’», comentó la persona que grababa. Luego, insistió con otra prenda: «Y la mini también».

El Chino siguió las indicaciones y levantó un delantal verde, similar a los que se utilizan habitualmente en los jardines infantiles. Sin embargo, la prenda estaba completamente destrozada por razones que no fueron aclaradas. Después, también mostró la mini que se encontraba en el lugar.

La reacción detrás de cámara no pasó desapercibida. «Lorea maldito cu… mira, qué saben. Y no lo conocían», expresó la persona que registraba el momento.

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