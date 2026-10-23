A sus 58 años, Chayanne impacta con fotos en el gimnasio antes de su show en Miami: fanáticas quedaron en shock

A sus 58 años, el cantante puertorriqueño sigue cautivando a sus seguidores. Esta vez, compartió imágenes de su preparación física antes de un nuevo concierto en Estados Unidos.

Chayanne volvió a llamar la atención en redes sociales. El intérprete de «Torero» publicó fotografías de su entrenamiento en el gimnasio, a pocos días de presentarse en Miami.

Chayanne muestra cómo se prepara para su próximo concierto en Miami

El artista continúa recorriendo distintos escenarios con su gira Bailemos otra vez. Su próximo espectáculo está programado para este sábado 24 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

En la antesala del show, el cantante compartió dos imágenes mientras se ejercitaba. Junto a ellas, dejó un mensaje dedicado a sus fanáticos: “Preparándome para verte en Miami el sábado”.

La publicación no tardó en generar reacciones. Sus seguidores llenaron la sección de comentarios con elogios hacia su apariencia física y muestras de cariño.

“Por favor, ¿por qué será que eres tan bello y perfecto?”; “Dios santísimo bendito, la perfección sí que existe, nos tienes atadas a tu amor”; y “Mijito rico”, fueron algunos de los mensajes que recibió el artista.

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