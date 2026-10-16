Alerta meteorológica: ¿Cuánta agua caerá en Santiago y cómo prepararse ante el inminente temporal? Conoce los detalles de la alerta meteorológica para Santiago y otras regiones de Chile, según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda en Mega. 16 Oct, 2026. 16:10 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogos de Mega revelan qué días se registrarán precipitaciones intensas El Rumpy presentó el libro de «El Chacotero Sentimental» en Radio Pudahuel y sorprendió a Pablito Aguilera: “Tú eres la radio, Pablo” Pronóstico del tiempo en Santiago por Alejandro Sepúlveda: ¿Vuelven las tormentas eléctricas y lluvias intensas esta semana? Fue a un velorio familiar en el sur y terminó protagonizando una atrevida historia: «Incursión con la prima no tan prima» El Rumpy presenta El Libro del Chacotero Sentimental: ¿Cómo comprarlo y cuándo es el lanzamiento oficial? Kidd Voodoo confirma el «OJITOS VERDES TOUR 2027»: estos son los conciertos que realizará en Chile Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado