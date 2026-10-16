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Alerta meteorológica: ¿Cuánta agua caerá en Santiago y cómo prepararse ante el inminente temporal?

Conoce los detalles de la alerta meteorológica para Santiago y otras regiones de Chile, según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda en Mega.

16 Oct, 2026. 16:10 hrs

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