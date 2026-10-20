El minuto clave del frente de mal tiempo: La hora en que Santiago vivirá su momento más crítico, según Jaime Leyton El meteorólogo de Mega advirtió un cambio en el frente sobre Santiago. Revisa los detalles del pronóstico para la capital. 20 Oct, 2026. 14:48 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Encontró al hombre ideal, pero un problema terminó poniendo su relación contra las cuerdas: «Se me pelaron los cables…» Lluvia en la Región Metropolitana: este será el horario del peak de precipitaciones, según Mega Auditor hizo el curso de guardia para buscar trabajo en la capital, pero se enamoró y tuvo un giro inesperado: «Perdí por caliente» Lluvia en Santiago: Confirman cuándo llegarán las precipitaciones a la Región Metropolitana Pancha Merino reacciona tras inesperada pregunta de su compañero y abandona el estudio de Alfombra Roja: "Prefiero irme a la cárcel" Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado