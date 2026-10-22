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Premios Copihue de Oro 2026: revisa el listado completo de nominados y categorías

Revisa el listado completo de nominados a los Copihue de Oro 2026. Conoce las 18 categorías y las figuras que competirán por el premio.

22 Oct, 2026. 13:05 hrs
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La Cuarta

Este jueves se revelaron todos los nominados a los premios Copihue de Oro 2026. La nueva edición contempla 18 categorías que reconocen a figuras y espacios destacados de la televisión, la radio, la música y el entretenimiento.

La premiación reúne a animadores, actores, comediantes, artistas musicales y creadores de contenido. También considera programas de televisión, espacios radiales, podcasts y canales de streaming.

Entre los nominados destaca La Mañana de la Corazón, que vuelve a competir en la categoría Mejor Programa Radial. El espacio de Radio Corazón buscará quedarse con el reconocimiento junto a otros cuatro programas del dial nacional.

Además, la lista incluye categorías como Artista del Año, Mejor Comediante, Mejor Teleserie y Rey y Reina Pop.

A continuación, revisa el listado completo de nominados a los Copihue de Oro 2026 y las categorías de esta edición.

Copihue de Oro 2026: todos los nominados por categoría

1. Mejor Matinal

  • Mucho Gusto (Mega)
  • Contigo en la Mañana (CHV)
  • Tu Día (Canal 13)
  • Buenos Días a Todos (TVN)
  • El Medio Día (TVN)

2. Mejor Animador

  • Martín Cárcamo (Canal 13)
  • José Antonio Neme (Mega)
  • Eduardo de la Iglesia (CHV)
  • Eduardo Fuentes (TVN)
  • Daniel “Huevo” Fuenzalida (TVN)

3. Mejor Animadora

  • Karen Doggenweiler (Mega)
  • Diana Bolocco (CHV)
  • Fran García-Huidobro (CHV)
  • María Luisa Godoy (TVN)
  • Karla Constant (Canal 13)

4. Mejor Noticiero

  • CNN Prime
  • Meganoticias
  • T13
  • CHV Noticias
  • 24 Horas

5. Mejor Programa Radial

  • La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
  • Sacando la Vuelta (Radio Carolina)
  • ¿Cómo Andamos por Casa, Daniel? (Radio Pudahuel)
  • El Show de la Tencha (Radio Activa)
  • Ciudadano ADN (Radio ADN)

6. Mejor Programa Deportivo

  • Todos Somos Técnicos (TNT Sports)
  • La Hora de King Kong (Digital)
  • De Buena Fuente (DLT)
  • Futuro Fútbol Club (Radio Futuro)
  • Los Tenores (Radio ADN)

7. Mejor Podcast

  • Free Solo
  • Expertas en Nada
  • Hasta que el Podcast nos Separe
  • Mariconedu
  • Sin Ofender
  • MILF

8. Mejor Canal de Streaming

  • Once
  • Yuly
  • Turno
  • Fabuloso
  • Porcel TV
  • El Sentido del Humor

9. Mejor Creador de Contenido

  • Matías Burboa (@mati.burboa)
  • Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)
  • Maddies Mundo (@maddies_mundo)
  • Caro Rocco (@caroroccos)
  • Diego González (@diegogonzalez.tv)

10. Artista del Año

  • Mon Laferte
  • María José Quintanilla
  • Alanys Lagos
  • Sinaka
  • Candelabro

11. Mejor Comediante

  • Lucho Miranda
  • Christian Henríquez
  • Paola Troncoso
  • Asshkha Sumatra
  • Carla Inostroza, La Carlita

12. Mejor Programa de Competencia

  • MasterChef (TVN)
  • Volverías con Tu Ex 2 (Mega)
  • Fiebre de Canto – Baile (CHV)
  • Dale Play (Mega)
  • Ahora Caigo (TVN)
  • ¡Qué Dice Chile! (Canal 13)

13. Mejor Programa de Entretención

  • Coliseo (Mega)
  • Primer Plano (CHV)
  • Alfombra Roja (Canal 13)
  • Detrás del Muro (Mega)
  • Todo Va a Estar Bien (Vía X)
  • Plan Perfecto (CHV)

14. Mejor Teleserie

  • Me Caso, Pero Contigo (Mega)
  • Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)
  • Enamoradas (Canal 13)
  • La Baronesa (Mega)
  • Prohibida Obsesión (Mega)

15. Mejor Actuación

  • Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)
  • Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)
  • Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)
  • Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)
  • María Pedrique (Verticales Canal 13)

16. Mejor Programa de Viaje y Cultura

  • Lugares que Hablan (Canal 13)
  • Chile Conectado (TVN)
  • Sabingo (CHV)
  • Viajando Ando (Mega)
  • Socios por Chile (Canal 13)

17. Rey Pop

  • Leo Rey
  • Arturo Vidal
  • Luis Mateucci
  • Toby Vega
  • Jaime Leyton
  • Nacho Pop

18. Reina Pop

  • Ignacia Michelson
  • Gala Caldirola
  • Ludmila Ksenofontova
  • Rayén Araya
  • Marcela Vacarezza
  • Daniela Muñoz

La Mañana de la Corazón vuelve a ser nominada

Uno de los espacios que destaca en esta edición es La Mañana de la Corazón, nominado nuevamente a Mejor Programa Radial. El espacio de la 101.3 competirá por el reconocimiento junto a Sacando la Vuelta, ¿Cómo Andamos por Casa, Daniel?, El Show de la Tencha y Ciudadano ADN.

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