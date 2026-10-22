Premios Copihue de Oro 2026: revisa el listado completo de nominados y categorías

Este jueves se revelaron todos los nominados a los premios Copihue de Oro 2026. La nueva edición contempla 18 categorías que reconocen a figuras y espacios destacados de la televisión, la radio, la música y el entretenimiento.
La premiación reúne a animadores, actores, comediantes, artistas musicales y creadores de contenido. También considera programas de televisión, espacios radiales, podcasts y canales de streaming.
Entre los nominados destaca La Mañana de la Corazón, que vuelve a competir en la categoría Mejor Programa Radial. El espacio de Radio Corazón buscará quedarse con el reconocimiento junto a otros cuatro programas del dial nacional.
Además, la lista incluye categorías como Artista del Año, Mejor Comediante, Mejor Teleserie y Rey y Reina Pop.
A continuación, revisa el listado completo de nominados a los Copihue de Oro 2026 y las categorías de esta edición.
Copihue de Oro 2026: todos los nominados por categoría
1. Mejor Matinal
- Mucho Gusto (Mega)
- Contigo en la Mañana (CHV)
- Tu Día (Canal 13)
- Buenos Días a Todos (TVN)
- El Medio Día (TVN)
2. Mejor Animador
- Martín Cárcamo (Canal 13)
- José Antonio Neme (Mega)
- Eduardo de la Iglesia (CHV)
- Eduardo Fuentes (TVN)
- Daniel “Huevo” Fuenzalida (TVN)
3. Mejor Animadora
- Karen Doggenweiler (Mega)
- Diana Bolocco (CHV)
- Fran García-Huidobro (CHV)
- María Luisa Godoy (TVN)
- Karla Constant (Canal 13)
4. Mejor Noticiero
- CNN Prime
- Meganoticias
- T13
- CHV Noticias
- 24 Horas
5. Mejor Programa Radial
- La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
- Sacando la Vuelta (Radio Carolina)
- ¿Cómo Andamos por Casa, Daniel? (Radio Pudahuel)
- El Show de la Tencha (Radio Activa)
- Ciudadano ADN (Radio ADN)
6. Mejor Programa Deportivo
- Todos Somos Técnicos (TNT Sports)
- La Hora de King Kong (Digital)
- De Buena Fuente (DLT)
- Futuro Fútbol Club (Radio Futuro)
- Los Tenores (Radio ADN)
7. Mejor Podcast
- Free Solo
- Expertas en Nada
- Hasta que el Podcast nos Separe
- Mariconedu
- Sin Ofender
- MILF
8. Mejor Canal de Streaming
- Once
- Yuly
- Turno
- Fabuloso
- Porcel TV
- El Sentido del Humor
9. Mejor Creador de Contenido
- Matías Burboa (@mati.burboa)
- Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)
- Maddies Mundo (@maddies_mundo)
- Caro Rocco (@caroroccos)
- Diego González (@diegogonzalez.tv)
10. Artista del Año
- Mon Laferte
- María José Quintanilla
- Alanys Lagos
- Sinaka
- Candelabro
11. Mejor Comediante
- Lucho Miranda
- Christian Henríquez
- Paola Troncoso
- Asshkha Sumatra
- Carla Inostroza, La Carlita
12. Mejor Programa de Competencia
- MasterChef (TVN)
- Volverías con Tu Ex 2 (Mega)
- Fiebre de Canto – Baile (CHV)
- Dale Play (Mega)
- Ahora Caigo (TVN)
- ¡Qué Dice Chile! (Canal 13)
13. Mejor Programa de Entretención
- Coliseo (Mega)
- Primer Plano (CHV)
- Alfombra Roja (Canal 13)
- Detrás del Muro (Mega)
- Todo Va a Estar Bien (Vía X)
- Plan Perfecto (CHV)
14. Mejor Teleserie
- Me Caso, Pero Contigo (Mega)
- Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)
- Enamoradas (Canal 13)
- La Baronesa (Mega)
- Prohibida Obsesión (Mega)
15. Mejor Actuación
- Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)
- Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)
- Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)
- Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)
- María Pedrique (Verticales Canal 13)
16. Mejor Programa de Viaje y Cultura
- Lugares que Hablan (Canal 13)
- Chile Conectado (TVN)
- Sabingo (CHV)
- Viajando Ando (Mega)
- Socios por Chile (Canal 13)
17. Rey Pop
- Leo Rey
- Arturo Vidal
- Luis Mateucci
- Toby Vega
- Jaime Leyton
- Nacho Pop
18. Reina Pop
- Ignacia Michelson
- Gala Caldirola
- Ludmila Ksenofontova
- Rayén Araya
- Marcela Vacarezza
- Daniela Muñoz
La Mañana de la Corazón vuelve a ser nominada
Uno de los espacios que destaca en esta edición es La Mañana de la Corazón, nominado nuevamente a Mejor Programa Radial. El espacio de la 101.3 competirá por el reconocimiento junto a Sacando la Vuelta, ¿Cómo Andamos por Casa, Daniel?, El Show de la Tencha y Ciudadano ADN.
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.