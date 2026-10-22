Premios Copihue de Oro 2026: revisa el listado completo de nominados y categorías

Este jueves se revelaron todos los nominados a los premios Copihue de Oro 2026. La nueva edición contempla 18 categorías que reconocen a figuras y espacios destacados de la televisión, la radio, la música y el entretenimiento.

La premiación reúne a animadores, actores, comediantes, artistas musicales y creadores de contenido. También considera programas de televisión, espacios radiales, podcasts y canales de streaming.

Entre los nominados destaca La Mañana de la Corazón, que vuelve a competir en la categoría Mejor Programa Radial. El espacio de Radio Corazón buscará quedarse con el reconocimiento junto a otros cuatro programas del dial nacional.

Además, la lista incluye categorías como Artista del Año, Mejor Comediante, Mejor Teleserie y Rey y Reina Pop.

A continuación, revisa el listado completo de nominados a los Copihue de Oro 2026 y las categorías de esta edición.

Copihue de Oro 2026: todos los nominados por categoría

1. Mejor Matinal

Mucho Gusto (Mega)

Contigo en la Mañana (CHV)

Tu Día (Canal 13)

Buenos Días a Todos (TVN)

El Medio Día (TVN)

2. Mejor Animador

Martín Cárcamo (Canal 13)

José Antonio Neme (Mega)

Eduardo de la Iglesia (CHV)

Eduardo Fuentes (TVN)

Daniel “Huevo” Fuenzalida (TVN)

3. Mejor Animadora

Karen Doggenweiler (Mega)

Diana Bolocco (CHV)

Fran García-Huidobro (CHV)

María Luisa Godoy (TVN)

Karla Constant (Canal 13)

4. Mejor Noticiero

CNN Prime

Meganoticias

T13

CHV Noticias

24 Horas

5. Mejor Programa Radial

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

Sacando la Vuelta (Radio Carolina)

¿Cómo Andamos por Casa, Daniel? (Radio Pudahuel)

El Show de la Tencha (Radio Activa)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

6. Mejor Programa Deportivo

Todos Somos Técnicos (TNT Sports)

La Hora de King Kong (Digital)

De Buena Fuente (DLT)

Futuro Fútbol Club (Radio Futuro)

Los Tenores (Radio ADN)

7. Mejor Podcast

Free Solo

Expertas en Nada

Hasta que el Podcast nos Separe

Mariconedu

Sin Ofender

MILF

8. Mejor Canal de Streaming

Once

Yuly

Turno

Fabuloso

Porcel TV

El Sentido del Humor

9. Mejor Creador de Contenido

Matías Burboa (@mati.burboa)

Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)

Maddies Mundo (@maddies_mundo)

Caro Rocco (@caroroccos)

Diego González (@diegogonzalez.tv)

10. Artista del Año

Mon Laferte

María José Quintanilla

Alanys Lagos

Sinaka

Candelabro

11. Mejor Comediante

Lucho Miranda

Christian Henríquez

Paola Troncoso

Asshkha Sumatra

Carla Inostroza, La Carlita

12. Mejor Programa de Competencia

MasterChef (TVN)

Volverías con Tu Ex 2 (Mega)

Fiebre de Canto – Baile (CHV)

Dale Play (Mega)

Ahora Caigo (TVN)

¡Qué Dice Chile! (Canal 13)

13. Mejor Programa de Entretención

Coliseo (Mega)

Primer Plano (CHV)

Alfombra Roja (Canal 13)

Detrás del Muro (Mega)

Todo Va a Estar Bien (Vía X)

Plan Perfecto (CHV)

14. Mejor Teleserie

Me Caso, Pero Contigo (Mega)

Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)

Enamoradas (Canal 13)

La Baronesa (Mega)

Prohibida Obsesión (Mega)

15. Mejor Actuación

Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)

Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)

Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)

Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)

María Pedrique (Verticales Canal 13)

16. Mejor Programa de Viaje y Cultura

Lugares que Hablan (Canal 13)

Chile Conectado (TVN)

Sabingo (CHV)

Viajando Ando (Mega)

Socios por Chile (Canal 13)

17. Rey Pop

Leo Rey

Arturo Vidal

Luis Mateucci

Toby Vega

Jaime Leyton

Nacho Pop

18. Reina Pop

Ignacia Michelson

Gala Caldirola

Ludmila Ksenofontova

Rayén Araya

Marcela Vacarezza

Daniela Muñoz

La Mañana de la Corazón vuelve a ser nominada

Uno de los espacios que destaca en esta edición es La Mañana de la Corazón, nominado nuevamente a Mejor Programa Radial. El espacio de la 101.3 competirá por el reconocimiento junto a Sacando la Vuelta, ¿Cómo Andamos por Casa, Daniel?, El Show de la Tencha y Ciudadano ADN.

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