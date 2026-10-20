Corrida por la Vida 2026: fecha, lugar y cómo inscribirse en la jornada de Yo Mujer

La Corporación Yo Mujer prepara una nueva edición de su tradicional Corrida por la Vida. La actividad se realizará este domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La iniciativa celebra su 17ª edición con una invitación abierta a mujeres, hombres, familias, amistades y empresas. Los participantes podrán correr, trotar o caminar en circuitos de 3K, 5K y 10K.

Bajo el lema «El poder del acompañamiento», la campaña de este año busca visibilizar la importancia de estar presentes para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama y sus familias. Su llamado es claro: «Acompáñame a darle la vuelta».

«Esta corrida es una invitación a estar presentes. Acompañar puede ser escuchar, informar, orientar o caminar al lado de alguien», señala Edith Salazar, presidenta de Corporación Yo Mujer.

¿Por qué es importante participar en la Corrida por la Vida?

La actividad busca generar conciencia sobre el cáncer de mama y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo que desarrolla la corporación durante todo el año.

Cada inscripción contribuye a financiar el acompañamiento integral y gratuito que Yo Mujer entrega a personas que atraviesan esta enfermedad. Sus servicios incluyen orientación profesional, apoyo psicooncológico, talleres, espacios de encuentro e información confiable.

De esta manera, la corrida busca transformar una jornada deportiva en una instancia de apoyo y solidaridad.

¿Cuándo y dónde será la Corrida por la Vida 2026?

La 17ª Corrida por la Vida se realizará el domingo 25 de octubre de 2026 en el Parque Bicentenario de Vitacura, en Santiago.

La jornada contará con tres distancias: 3K, 5K y 10K. Las inscripciones se encuentran disponibles a través de PuntoTicket, aunque la organización informó que quedan pocos tickets.

En tanto, el retiro de kits está programado para el viernes 23 y sábado 24 de octubre en Parque Arauco.

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