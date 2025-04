Mamá de Tomás Bravo comparte emotiva reflexión: «En un momento pensé en desistir…»

Sin duda que el caso de Tomás Bravo es uno de los que más ha impactado a nuestro país en el último año. Pues en febrero del 2021, el pequeño desapareció en el sector de Caripilún y tas una extenuante búsqueda, su cuerpo apareció cerca de su hogar.

Y ya pasados más de cuatro años desde su muerte, todavía no hay detenidos. Por lo mismo, es que su madre, Estefanía Gutiérrez, sigue pidiendo por justicia para el menor de tres años y manteniendo su memoria.

Es en este contexto que, en las últimas horas, compartió un sentido mensaje dedicado a su hijo a través de Instagram. «Mi hermoso y dulce bebé, no hay un segundo que no me acuerde de ti, que no recuerde tu linda voz, que no sienta tus suaves manitas apretando las mías y que, al cerrar mis ojos, te vea sonreír».

«Ha pasado el tiempo y no te siento lejos, creo que cada vez estamos más cerca, pero te extraño mucho. En un momento pensé en desistir, pero no, has sido mi motivo fundamental para seguir con vida y aunque duela tengo que seguir luchando en un mundo frío y cruel», escribió la mamá de Tomás Bravo.

Junto con agregar que «me he mantenido alejada de las redes, sé que es importante estar vigente, pero he decidido seguir enfocándome en nuestra lucha de otra forma, seguimos trabajando en ello y no me olvidó de mi mayor objetivo hijo».

Mamá de Tomás Bravo comparte sentida decisión.

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás Bravo señaló. «He decidido volver a hacer cosas que hace mucho tiempo no las hacía, volví un poco a la vida. No te miento, ha sido difícil, pero de a poquito estoy avanzando, pensé que no lo lograría, pero me aferré a ti y siento que no lo he hecho mal».

«He conocido personas nuevas, un estilo de vida diferente. Pero ha sido bueno hasta el momento, personas que me están acompañando y apoyando de la mejor forma, pero no me olvidó de ti y sé que tú tampoco te has olvidado de mí«, mencionó Estefanía.

Por último, señaló que «te siento tan cerquita, así como la vez que te tuve en mi guatita y me sentía tan acompañada. Lo sé porque cuando tengo miedo o tristeza, puedo sentir que me acompañas. Mamá te ama mucho, hijo, sé que algún acabará el dolor y la espera, hoy me mantendré fija en mi objetivo, que es hacer justicia por ti. Besos al cielo mi precioso bebé, mi Titito».