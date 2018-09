Bono por Asistencia Escolar: Conoce cómo puede recibirlo tu hijo 24 septiembre

Con el fin de incentivar a los estudiantes ir a clases de manera responsable y disminuir las faltas, el Gobierno realizará la entrega del Bono por Asistencia Escolar, a aquellos alumnos de sectores vulnerables que cumplan con algunos requisitos básicos.

Una bonificación mensual de seis mil pesos, podrán recibir aquellos niños y jóvenes desde seis a dieciocho que cuenten con el 85% de asistencia a clases, sin necesidad de postular a través del depósito de una cuenta bancaria que tiene duración de seis meses.

Cabe mencionar que no es necesario hacer un trámite para comprobar que el niño cuenta con ese porcentaje de asistencia, ya que la acreditación de la asistencia escolar mensual la realiza el Ministerio de Educación.

Entonces ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta?

– Estar cursando niveles de educación Básica o Media.

– Tener entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año en curso.

– Estar estudiando en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

– Tener un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85%.

– Estar dentro del programa Seguridad y Oportunidades, del Ingreso Ético Familiar.

De ser beneficiado ¿Quién puede cobrarlo?

– Mamá de personas menores de 18 años con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

– Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

– Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

– Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

– Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

– En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

* Si quieres conocer más detalles ingresa acá.