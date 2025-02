Marco Antonio Solís sorprendió a su fanaticada con un dueto junto a Myriam Hernández

El mexicano y la chilena sorprendieron al público presente en el Movistar Arena, al cantar a dúo. Esto por la gira de Marco Antonio Solís, “MÁS cerca de ti”.

Con presentaciones que duraron poco más de dos horas, el “Buki«, hizo vibrar y emocionar a su amplia fanaticada, sin decepcionar a nadie.

Con un Movistar Arena donde no cabía ni un alfiler, Solís recorrió un repertorio de grandes éxitos a lo largo de más de 50 años de carrera. En este contexto, la cantante nacional, Myriam Hernández, subió al escenario para cantar a dueto «Sigue sin mí”, desatando la emoción entre los asistentes.

“Estoy viendo aquí esta noche desde que llegué a alguien muy especial como persona en mi corazón, ¿saben quién es? Myriam Hernández”, dijo el artista mexicano. A su vez, el público la ovacionaba desde sus asientos.

Posteriormente, la artista chilena fue invitada por «Buki» a subirse al escenario para cantar a dúo, instancia que fue registrada en las redes sociales de ambos intérpretes.

“Muchos años de conocernos, primeramente acá en Chile, después en México, luego en Miami (…) Vamos a cantar este tema, me lo pidió Myriam”, comentó el mexicano antes de ponerse manos a la obra.

La chilena no ocultó su admiración: “Muy buenas noches. Te amamos, Marco Antonio. Sabes que te adoro, en el ambiente artístico siempre lo he dicho, y cada vez que me dicen ‘a quién tienes de amigo’, te nombro”.

“Nos conocimos el año 89, hay una amistad maravillosa hasta ahora. Yo hoy vine como fan”, explicó Myriam.

Posteriormente, Myriam subió un extracto del momento a su Instagram, acompañado de emotivas palabras.

«Qué alegría volver a verte mi querido @marcoantoniosolis_oficial. Esto, que salió de manera improvisada, resultó ser un momento muy especial esta noche. Gracias por tu cariño y amistad durante tantos años», declaró.