Pelea entre pasajeras en el Metro de Santiago ¡Quedó la grande!

Un video de apenas 7 segundo logró transformarse en un viral. Una impactante pelea entre dos mujeres al interior de un vagón en el metro de Santiago, fue captada por @mr.erickvalencia.

La trifulca cuenta ya con más de 14 mil visitas en TikTok y diversas reacciones de los usuarios de la plataforma.

El conflicto tuvo lugar en una estación Bellas Artes que estaba a tope de gente, en el audio del registro se puede escuchar el inicio del enfrentamiento “A mí no me levantes la mano”, le dijo una mujer a otra, para luego repetirlo acompañado de un insulto «¡A mí no me levantís la mano, guatona conch…!». Desatando la pelea.

Los divertidos comentarios que dejó la discusión

Como era de esperar, los comentarios en el video no se hicieron esperar.

«Imagina vivir en Europa y perderte esto», «La palabra watona es detonante brígido entre las minas jaja», «El audio tiene harto potencial», «Es que yo lo veo y me vuelvo a reír», «Primera clase» y muchas otras reacciones riéndose de la situación, esas fueron algunas de las reacciones. Además, pedían segunda parte para ver quién ganó la pelea.

