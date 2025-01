Se cortó la luz en el edificio y un joven encontró algo tenebroso: «Múdate ya, si aún no te mató un espíritu»

Un joven de Argentina compartió en X las fotos de lo que encontró en la sala de medidores tras el corte de luz en su edificio. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de otros usuarios, quienes reaccionaron de diversas maneras.

Algunos le dieron consejos serios sobre cómo proteger su vida y evitar accidentes en ese tipo de situaciones. Mientras que otros no perdieron la oportunidad de bromear sobre la desconcertante y hasta espeluznante escena que había capturado.

La publicación se volvió viral en poco tiempo, generando un acalorado debate entre los que veían el incidente como un tema de seguridad y aquellos que simplemente optaron por reírse de la situación.

Joven casi muere del susto

El usuario, HarryAlexOk, escribió «Se cortó la luz en el edificio y pasa esto, ¿qué procede?», junto a las imágenes del inesperado hallazgo y la captura de conversación que tuvo con un amigo.

Se cortó la luz en el edificio y pasa esto, que procede? pic.twitter.com/P0HOSLQeOp — Harryson (@HarryAlexOk) January 7, 2025

En las fotos se observa que, entre el cablerío y los gabinetes de los medidores, hay una soldadora, una máscara para realizar esa tarea y… ¡Un cráneo de un animal!, presumiblemente de ciervo.

Mientras que en el chat evidencia la reacción que tuvo el joven ante la perturbadora escena: «La situación es turbia, realmente. No hay nadie en el edificio, el ascensor está raro y mira… ¿Qué carajos?».

En detalle, las fotos muestran que no hay medidores. Lo que sugiere que pudieron haber sido robados o que los residentes están usando luz de obra. Sin embargo, el motivo exacto del corte de energía en el edificio sigue siendo un misterio.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en manifestarse con distintos comentarios del tipo: «Así empiezan las pelis de terror», «Múdate YA, si aún no te mató un espíritu», «Yo pido que me bajen el alquiler».