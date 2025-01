Luego de 6 años, vuelve exitoso programa a la televisión nacional: este será el canal que lo transmitirá

Seis años tuvieron que pasar para qué regresará Masterchef a la televisión nacional. Luego de varios rumores que circulaban en redes sociales, finalmente se confirmó el regreso del programa culinario.

Fue durante la transmisión del Festival del Huaso de Olmué que confirmaron la noticia, donde a través de un spot publicitario dieron la luz verde del regreso de exitoso programa de batallas entre cocineros, que ahora será emitido por TVN.

En el video se pueden ver las características cocinas del programa, cómo también participantes del mundo de antiguas temporadas hacer sus mejores recetas. «Vuelve a encenderse en Chile, el programa que cambió la historia de la cocina: MasterChef Chile, este 2025 en TVN”, dice la Voz en off, dándole la bienvenida al programa de cocina que triunfo en nuestro país con varias temporadas.

Por ahora, no hay más detalles acerca del programa culinario, ni jueces, ni animador, por lo que habrá que estar atento a futuras actualizaciones para ver como se conformará el equipo de la nueva temporada del programa culinario.

Es importante destacar que el programa donde chefs se enfrentan en batalla ya se había emitido en Chile. En el año 2014, y su éxito se materializó con cuatro temporadas en total.

De sus competencias salieron varios participantes que ahora son parte del mundo del espectáculo como Daniela Castro e Ignacio Román. La primera con un paso en Tierra Brava, reality que fue emitido por Canal 13. Incluso, dentro del espacio de telerrealidad tuvo un affaire con «El Futuro fuera de órbita», reconocido cantante urbano dominicano.

MasterChef Chile will return with a new season now on TVN pic.twitter.com/QU7O7nBDeg

— Combarbalá Crave (@ChileanCrave) January 18, 2025