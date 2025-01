Canal 13 toma radical decisión sobre la emisión de Palabra de Honor

No cabe duda que Palabra de Honor se convirtió en todo un éxito para Canal 13, pues con tan solo dos meses de emisión ya se aseguró con el primer lugar en el horario prime, junto con su versión extendida a través del cable.

Es por esto que desde esta semana, y haciendo gala de la programación veraniega del canal, el reality sumará una emisión a su parrilla original. Por lo que ahora se emitirá de domingo a viernes en horario prime.

Este cambio viene precisamente en un momento de gran conmoción en el encierro, con la inminente salida de Fabio Agostini por un accidente ocular y el reciente ingreso de la polémica Fanny Cuevas que vino a poner en jaque los liderazgos de la casa.

¿Qué se viene en el capítulo de esta noche de Palabra de Honor?

Hoy, en tanto, Palabra de Honor sorprenderá con un capítulo que estará marcado por una inesperada descompensación de Faloon Larraguibel, que los dejará a todos asustados.

«Siento que me voy a marear y me voy a caer. Estoy súper mareada. Me voy a desmayar», les admitirá, muy pálida, Larraguibel a sus compañeras en medio de una formación para la Comandante Arratia. Tras el susto, la ex ‘Yingo’ será asistida en enfermería.

Hay que mencionar que, Palabra de Honor terminó con sus grabaciones días antes de Navidad, por lo que los finalistas ya están listos. Así que se espera que al igual que en los realities anteriores, la final del evento se haga en vivo.