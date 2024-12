¿Sigue en Canal 13? Pamela Díaz aclara su futuro en la televisión: «Hay una conversación pendiente»

En las últimas horas, Pamela Díaz admitió que necesita evaluar su permanencia en el programa ¡Hay que decirlo!, de Canal 13, esto debido a que su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año.

Hay que mencionar, que comenzaron a circular fuertes rumores que indican que la grúa televisiva podría llevarla a Chilevisión, frente a lo cual, aclaró si permanecerá en Canal 13 o si se sentirá atraída por la nueva propuesta de Paramount.

Como dice el refrán, «Cuando el río suena, piedras trae», y en esta ocasión se ha filtrado que La Fiera es el objetivo para la nueva propuesta de farándula, que seguirá el estilo de «SQP» y se transmitirá en el mismo horario que ¡Hay que decirlo!

Fiel a su estilo, Pamela Díaz expresó con franqueza cuál será su canal en 2025, donde podría unirse a Cecilia Gutiérrez, quien ya se trasladó a otra casa televisiva. En su podcast «Oh Diosas», Pamela confirmó que efectivamente tiene propuesta de otros canales.

La respuesta de «La Fiera» frente a los rumores

Según consignó Página 7 “Voy a decir la verdad. Estoy (con contrato) en Canal 13 hasta el 31 de diciembre. Pero si me quieren llamar de otros canales, yo también me puedo ir después de esa fecha”, comentó.

En el mismo contexto se refirió “Así que, (Verónica, su manager), no te pongas a defender tanto a Canal 13, porque cuando me han querido echar, me han echado… me han echado de todos los canales”.

«Hay una conversación pendiente con el canal… una sola, porque no tengo más tiempo», dijo. «Le dije a los ejecutivos que hicieran mérito, porque no estoy para el leseo de ellos. Entonces, me invitaron a comer… y les voy a decir que pediré el vino más caro», advirtió.

«El lunes tengo reunión, así que el otro jueves le diré a la querida people que… me voy del canal. No, mentira, no sé…», agregó.

«Y ojo que yo no estoy trabajando por plata… he decidido hacer todas mis cosas y después preguntar por la plata. No me interesa, porque la plata llega y estoy vibrando muy alto», dijo, agregando que «Creo que hoy, si quisiera irme a otro canal, me puedo ir a cualquier lado».

Por ahora, Pamela afirmó que seguirá en Canal 13 hasta fin de año y que pronto tendrá una reunión para negociar su continuidad.