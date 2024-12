¿Quién era Mauricio Navarrete, víctima de un trágico asesinato en Recoleta?

Mauricio Navarrete fue asesinado a manos de Soraya Alcaíno, Odontóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuando a la mujer le sustrajeron el celular desde su vehículo, y tras perseguir al antisocial, lo confundió y terminó causándole la muerte a un hombre inocente.

El terrible accidente ocurrió en vísperas de Navidad, el pasado lunes 23 de diciembre, en la comuna de Recoleta. Específicamente en la caletera de la Autopista Vespucio Norte.

La víctima es recordada como «un hombre increíble» y «un muy buen compañero».

En una conversación con el matinal Buenos Días a Todos, la esposa del fallecido Katherine Aguilar. Contó detalles sobre como era su pareja.

«Como todos, pasamos por buenos y malos momentos. Pero era muy buen papá, adoraba a sus hijos por encima de todo», comenzó hablando la esposa de Mauricio. «Gracias a Dios estábamos bien, sanando nuestras heridas. Me acompañó siempre, me dio fuerza, me decía ‘sigue adelante’. Pasamos situaciones económicas malas y él siempre aperró conmigo, me apoyó», continuó.

Detalles de la víctima

Héctor Mauricio Navarrete González, era un hombre de 48 años de edad, padre de tres hijos e Ingeniero en sonido. Al momento del ataque, el hombre iba caminando al paradero para tomar el bus rumbo a su trabajo. Pero no volvió más.

En la misma conversación con el matinal de TVN, la esposa agregó «yo lo llamaba si necesitaba algo y él estaba ahí siempre». «Era buen compañero, vinieron hartos compañeros del trabajo, vino harta gente. También era un buen primo, lo quería mucha gente».

La esposa de la víctima recordó el día del crimen: «Él abre la puerta y me dice: ‘sabes que me llamaron del trabajo porque entro más tarde. Voy a entrar a las 10:00′», comentó en conversación con el medio citado.

Asimismo, la mujer detalló cómo se enteró de la muerte de Mauricio: recordó que llegó personal de Carabineros a su domicilio e «informaron que Mauricio había tenido un accidente, que lo habían asesinado. Fue de golpe».

En paralelo, la prima de la víctima entró en conversación con el Matinal de Julio Cesar Rodríguez, Contigo en la Mañana, en donde aseguró «Mauricio era un hombre increíble, un excelente hijo, padre y primo», «yo me crie con él desde chico. La familia está destrozada, él tenía tres hijos maravillosos».

«Quiero justicia para mi Mauri, por favor. Para mis hijos. Tenemos tres hijos. No puede quedar así, porque me lo mató así tan horrible». Concluyó por su parte la esposa de la víctima.