Por delicado motivo familiar: Participante de Palabra de Honor renunció al reality

Pese a que Palabra de Honor tiene un gran desfase en su emisión, de todas formas se dan espacio para las sorpresas. Pues en el adelanto del capítulo de este miércoles, se mostró la sorpresiva renuncia de una participante.

Estamos hablando ni más ni menos que de Antonella Ríos, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al comunicarle a sus compañeros esta decisión, mientras que Karla Constant y Sergio Lagos ingresaron al reformatorio para revelar la información.

«Hay una persona dentro de ustedes que tiene algo muy importante que comunicarnos. Quiero que nos acompañe Antonella, por favor», comenzó señalando el animador de Palabra de Honor.

Tras lo cual, Antonella Ríos explicó claramente emocionada: «Es de suma importancia que yo vaya a resolver un tema legal que tengo con el papá de uno de mis hijos». A lo que Karla Constant le dijo que «puedes irte, estás en libertad de acción».

En ese momento, la actriz no pudo evitar llegar hasta las lágrimas al confirmar su renuncia a Palabra de Honor. «Me da mucha pena, me he sentido muy acogida».

Finalmente, Sergio Lagos le comentó: «Sabemos que lo van a enfrentar con todo el coraje del mundo, así que adelante».

Antonella Ríos previo a su llegada a Palabra de Honor

Cuando se anunció el ingreso de Antonella Ríos, aseguró que «me gusta el formato. Si bien es desconocido, uno ya conoce los anteriores y, además, está el tema militar y del entrenamiento, que me llaman la atención. Eso es como un leitmotiv y eso, sin duda, hará que me sienta más conectada con la narrativa del reality».

«Estoy cansada de los prejuicios, quiero que me conozcan como soy. La gente cree que ando todo el día en baby doll, y ando más en pijama de polar. Dicen que soy pesada y está todo el tema sexy y que hago contenidos para adultos, pero ya me tiene un poco jodida que eso me determine. Lo que quiero es tratar de dar vuelta la página y mostrarme en la faceta que yo soy», continuó.