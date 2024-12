Patricia Maldonado confirma que hizo su primera sesión de fotos para adultos: «Cómo te vas a negar a placer»

En el capítulo de este viernes de ‘Podemos Hablar’ se presentará oficialmente a Patricia Maldonado como rostro de CHV, frente a su llegada a ‘Primer Plano’. Por lo que tendrá una entrevista con su nuevo compañero de trabajo, Julio César Rodríguez.

Y durante su conversación, la panelista confirmará una noticia que ya había adelantado hace un tiempo y que impactó al público. Se trata de su llegada a la venta de contenido para adultos, de la mano de la plataforma Arsmate.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, en el adelanto del estelar, JC le pregunta sin filtro: «¿Qué pasó, te pegaste en la cabeza? ¿Cómo se te ocurrió esta idea a los 74 años?». A lo que Patricia Maldonado responde que «¿Qué tiene de particular que una mujer de 74 se quiera ver sensual? ¿Por qué una mujer no puede mostrar un poquito más?».

«Yo no tengo ningún complejo, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Me encanta ser coqueta, es parte de lo femenino. Me encanta que me piropeen, siempre con respeto», continuó.

La jugada de Patricia Maldonado en el contenido para adultos

Pasando a los límites que tendrá en su perfil, Patricia Maldonado recordó una reciente conversación. «Estaba recién empezando y una persona me dijo ‘señora, usted no sabe en lo que se metió’. Yo dije ‘no, yo no soy ninguna estúpida y sé lo que estoy haciendo'».

«‘¿Usted sabe que hay gente que puede poner mucho dinero sobre la mesa?'», siguió con su relato la opinóloga. «De cuánto estaríamos hablando le dije yo. Si se rajan con palo verde me saco la ropa aquí mismo», lanzó entre risas.

Siguiendo por esta línea, en ‘Podemos Hablar’, mostrarán las primeras imágenes de su osada sesión de fotos, donde adelantó sobre cómo vivió el proceso. «Hay cosas que se van cayendo y yo no tengo vergüenza de mi cuerpo para nada. Así estoy envejeciendo».

«Por qué los jóvenes son los únicos que pueden ser sensuales y tener sexo, no lo creo, cómo te vas a negar a placer. Yo estoy activa (realiza actividad sexual), cómo te vas a limitar a ese placer», afirmó.

Por último, Patricia Maldonado señaló que «Cuando tú tocas este tema hay mujeres que dicen: ‘Qué espanto lo que dice la Maldonado’. Y es por qué no se atreven a hacer esto. Yo tengo 74 años y soy dueña de mi vida, lo que me quede de tiempo lo quiero vivir como quiera».