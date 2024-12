Conocida modelo es la nueva participante de Palabra de Honor: «Me siento la virgen de los realities»

A pesar de que Palabra de Honor lleva un buen tiempo al aire, todavía se suman nuevos participantes que prometen remecer al reformatorio. Es en este contexto que se confirmó a una nueva chiquilla que promete dejar la escoba.

Se trata de Lorena Gálvez, quien con tan solo 18 años participó en ‘Morandé con Compañía’, actuando en sketches junto a Miguelito, y como modelo en ‘Show de goles’. Tras esto, apareció en los programas de Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, como ‘Nessum Dorma’, donde sacó portadas debido a que daba el pronóstico del tiempo en lencería.

Con relación a este rol, la nueva participante de Palabra de Honor aseguró que «soy una mezcla rara, porque la sensualidad que muestro no calza con las tonteras que hablo».

Lo que espera de su paso por Palabra de Honor

Durante los últimos años, Lorena Gálvez se dedicó a viajar por el mundo, pasando unos meses en el sudeste asiático. Pero ahora que está de vuelta en Chile, Lorena Gálvez decidió aceptar el ofrecimiento para ingresar al que se convertirá en su primer reality.

«Me sacaron del paraíso, ojalá valga la pena. Me siento la virgen de los realities. Estoy súper emocionada y con la ansiedad de saber con qué me voy a encontrar, porque he vivido en una burbuja viajando harto y no he visto realities», admite la modelo de 35 años.

Consultada por su personalidad, Lorena Gálvez se describe como, más que rebelde, «una persona libre, porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Pero no me gusta la mediocridad, así que voy a ser disciplinada para todo». Además, asegura que se siente capacitada físicamente: «Yo entreno desde los 15 años, y no quiero agrandarme, pero en la cancha se ven los gallos».

«Quiero que conozcan la Lore real, espontánea, simple, chispeante, pelusona, que le gusta bailar y cantar todo el día. Quiero divertirme y tratar de dejar una linda imagen. Me gustaría ser inolvidable», añade.

Por último, Lorena, admite estar abierta a encontrar el amor en Palabra de Honor. «Me cuesta conectar porque no soy de sexo casual. Me gustaría encontrar a alguien que sea caballero, atento y que se cuide físicamente, porque quien entrena o come sano es porque tiene amor propio, disciplina y fuerza mental. Soy chapada a la antigua, no me gustan los princesos, la princesa soy yo, no pueden llegar y esperar igualdad de condiciones».