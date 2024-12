Participantes de Palabra de Honor casi llegan a los golpes: «Tú no me das ni una p… orden»

La noche de este lunes, se emitió un nuevo capítulo de Palabra de Honor, donde los reclutas debieron votar en la «Corte Marcial» para elegir a la tercera dupla sentenciada de la semana, tras Dani, Andrés, Dash y Reina.

Primero, en un tenso voto, Josué Bernal escogió a Raimundo Cerda. «Para mí es incómodo ver que hay alguien del pasado de Gala aquí. Dijiste que donde fuego hubo cenizas quedan, pero si la perdiste fue por andar coqueteando con otras chicas, y llegando aquí lo primero que hiciste fue besar a otra. A mí la limpieza se me da bien, así que las cenizas las puedo barrer rápido».

Frente a esto, es que el ex Gran Hermano le respondió a Josué definiéndolo como «alguien indefenso, falto de personalidad, tibio, cabizbajo, que no habla», y concluyó que «como dije antes, donde hubo fuego cenizas quedan, y no vas a barrer nada, porque ese fuego no se apaga nunca, para que sepas».

La tensa discusión que casi termina a los golpes en Palabra de Honor

Cuando posteriormente Raimundo votó por su compañero, siguió criticándolo. «Siento que el día en que llegué algo te pasó, algo interno, pero no estoy compitiendo contigo, la competencia ya la gané. Se nota tu inseguridad», le dijo al español.

«Te vas a tragar tus palabras. Ya vas a ver mi inseguridad. Yo soy un hombre de acción, no de palabras, ya lo verás. No tengo que darte explicaciones», le contestó Josué.

Entonces Raimundo Cerda mandó a sentarse a Josué, y la discusión casi pasó a las manos. «Tú no me das ni una p… orden. Conmigo no vengas con esas, a ver si no te voy a tumbar. Eres un chulo de m…», respondió Bernal y tuvo que ser retenido por sus compañeros de Palabra de Honor.

«Perro que ladra no muerde», manifestó más tarde Rai sobre el español.