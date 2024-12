El desgarrador relato de familia hombre asesinado por odontóloga: «Salió de la casa y no lo vi más»

El caso que ha impactado a nuestro país en las últimas horas, es el de la odontóloga embarazada, que asesinó a un hombre en plena calle en Recoleta, luego de confundirlo con un delincuente que le había robado su celular.

De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer apuñaló a la víctima con un arma blanca en tres ocasiones en el cuello, para luego entregarse a Carabineros, donde explicó los motivos de su actuar, afirmando que la asaltaron mientras estaba en su auto.

Frente a esto es que, durante la investigación, las cámaras de seguridad demostraron que la odontóloga se equivocó de persona y mató a un hombre, identificado como Mauricio Navarrete, que no tenía nada que ver con la situación.

Es en este contexto que, luego de que la imputada terminara en prisión preventiva por el crimen, es que la familia del fallecido conversó con Contigo en la Mañana, donde dieron un crudo testimonio sobre lo que han vivido estos días.

Familia de hombre asesinado por odontóloga da crudo testimonio

Para comenzar, Paula, prima de Mauricio Navarrete, relató que «era un hombre increíble, un excelente hijo, un excelente padre y un excelente primo. Yo me crie con él desde chico. La familia está destrozada, él tenía tres hijos maravillosos, él iba inocentemente a trabajar, era sonidista».

Sobre el ataque que sufrió, mencionó que «a él no tenía por qué tocarle esto, no era justo». Junto con agregar: «Él iba a trabajar, él se despidió de sus hijos y les dijo ‘nos vemos a la noche’. Esa fue su frase».

Por su parte Cathy, la esposa de la víctima, también dio su testimonio, pero antes de hablar hizo una especial petición. «No quiero que pongan fotos de la persona que lo mató», esto luego de que en el matinal mostraran imágenes de la odontóloga.

«Mauri me dice ‘me llamaron del trabajo’, porque entraba más tarde. Iba a trabajar a Vitacura, en la Coca Cola (…) Salió de la casa y no lo vi más. Quiero justicia para mi Mauri, por favor, para mis hijos. Tenemos tres hijos: Alonso, Fernando y Agustina. No puede quedar así», contó entre lágrimas.