Luto por inesperada muerte de actriz que protagonizó querida teleserie de Canal 13

El mundo de la actuación está de luto, luego de que se diera a conocer la sorpresiva muerte de una recordada actriz extranjera, quien en nuestro país se hizo conocida por su participación en una popular teleserie de Canal 13.

La lamentable noticia se confirmó por el representante de la intérprete a través de redes sociales. «Todo el talento y equipo de @CFRepre y yo en particular lamentamos la partida de nuestra querida Sandra. Abrazamos y acompañamos a su familia y a todos sus amigos y colegas en estos momentos».

Muere querida actriz protagonista de teleserie de Canal 13

Estamos hablando de la actriz colombiana Sandra Reyes, quien murió este domingo, 1 de diciembre, a los 49 años. Hay que recordar que la intérprete protagonizó, junto a Miguel Varoni, ‘Pedro el escamoso’, teleserie transmitida por Canal 13 el año 2001.

Si bien la noticia sorprendió a sus fanáticos, se debe destacar que ella padecía cáncer de mama desde hace varios años. Situación que mantuvo reservada, de acuerdo a lo informado por CNN.

«Hasta siempre mi Doctora Paula. Sumerce (usted) no sabe la falta que me va a hacer! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…», escribió Miguel Varoni en su cuenta de Instagram. Emotivo mensaje que acompañó con una cariñosa foto de ellos dos interpretando a sus personajes en ‘Pedro el escamoso’.

Por su parte, Juan David Correa, ministro de Cultura de Colombia, también le dedicó unas palabras. «El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas».