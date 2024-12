¿Qué es de Raquel Castillo?: Aseguró hacer «5.000 imitaciones», ahora vive en Perú y «podría ser Primera dama»

Hace unos años, Factor X, el popular programa de talentos, dio a conocer a varios artistas que hoy cuentan con carreras exitosas.

Entre los personajes más recordados se encuentra Raquel Castillo, quien sorprendió al público al presentarse en el escenario afirmando que podía realizar «5.000 imitaciones». Su peculiar presentación no tardó en volverse viral en redes sociales y sigue siendo recordada hasta la actualidad.

Recientemente, la “imitadora” fue invitada al programa «Todo va a estar bien», de Vía X, donde compartió detalles sobre su vida a casi una década de haberse casado.

«A pesar de todo, bien. Me he acostumbrado poco, porque la verdad es que no es fácil acostumbrarse a otro país, así sea un país vecino. De primera las críticas, los rechazos rotundos, pero ya como que lo asumí», comentó.

Sobre las opiniones de los chilenos, señaló: «No solamente a mí, sino que generalmente muchos artistas tienen que salir del país para que recién te valoren».

Además, habló de su matrimonio, que tuvo lugar hace 9 años en Perú. «Un empresario de carros, de vinos y pubs. Él era dueño de discoteques, fue productor. Estuvo metido en el boxeo, 15 años en el fútbol», detalló sobre su esposo.

¿Primera dama? Las declaraciones de Raquel Castillo

Raquel Castillo también mencionó que su esposo ahora se encuentra activo en el ámbito político, con la ambición de llegar a la presidencia del país. «Lo ayudaré con la campaña, pero hasta ahí. Como soy chilena, no creo que me den tanto la pasada», señaló.

El conductor del programa, De La Iglesia, le recordó: «Si sale, vas a ser Primera Dama». A lo que Raquel respondió con humor: «Chile me cuelga».

Para cerrar, Castillo reflexionó sobre las diferencias entre ambos países, afirmando que en Perú «son más nacionalistas y más patriotas que acá en Chile».

