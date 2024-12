José Antonio Neme casi al borde de las lágrimas en Mucho Gusto: «Me tiritó la pera»

Durante los últimos días, José Antonio Neme estuvo en el centro de la noticia, tras su fallida renuncia a Mega. Y la mañana de este miércoles, protagonizó un nuevo momento en la emisión del Mucho Gusto.

Resulta que, al comenzar la edición de hoy, el Orfeón Nacional de Carabineros, interpretó varios temas navideños. Al terminar con su presentación, Natasha Kennard y el animador los saludaron, instancia en la que aprovechó de revelar que se había emocionado.

José Antonio Neme no pudo evitar la emoción

«¡Aplausos para el Orfeón Nacional de Carabineros! ¿Saben lo que pasa? Tenemos que ir con un móvil al sur, pero… me emocioné un poco», comenzó confesando José Antonio Neme. Agregando que «un poquito… me emocioné, fíjate. Yo, que no me emociono tanto, porque ustedes saben que no tengo mucho corazón».

Siguiendo por esta línea, el periodista reveló que la canción que le tocó la fibra era ‘Adeste Fideles’. «Es muy bonito y (es un himno) que te remueve un poquito. Encuentro que es muy lindo lo que hacen».

«La Navidad no necesariamente es una fecha triste, pero nos conecta con pérdidas, con pequeños duelos que hemos hecho durante el año», señaló Neme sobre la época que suele ser más sensible para muchos.

Por último, señaló que «Y… me tiritó la pera, qué quiere que les diga».

Hay que recordar que los últimos días no resultaron nada fáciles para José Antonio Neme, pues el viernes trascendió que presentó su renuncia en medio de la transmisión del matinal, luego de aceptar una oferta laboral de CHV.

Es en este contexto que, tras varias horas de negociación con el canal, finalmente no se cambió de casa televisiva. Admitiendo en redes sociales que «fue un día muy difícil, triste y agobiante. Lo pasé mal y no estoy diciendo con esto que alguien tuvo la culpa, simplemente fueron horas bien complejas para mí y otro grupo de personas».