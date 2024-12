Fran García-Huidobro recuerda entre lágrimas su Navidad más triste

Una triste historia fue la que comentó públicamente esta semana Fran García-Huidobro, cuando reveló los detalles de una de las Navidades más difíciles y complejas que le ha tocado vivir.

En su podcast «Di la verdad Rosa», el cual realiza junto a la actriz Ingrid Cruz, Fran se emocionó a lágrimas recordando ese día.

Todo nació a raíz de que ambas mujeres estaban hablando sobre pasar la Navidad solas.

«Yo pasé una Navidad sola en la clínica… atroz», recordó la actual animadora del programa Only Fama, de Mega.

«Fueron todas a verme durante el día, lo poco y nada que se podía estar. Mi hermana, a quien le doy poco crédito…», alcanzó a decir antes de que se le cayeran las lágrimas.

Antecedentes de Fran

Después, tomó aire y compartió más detalles sobre ese instante.

«Mi hermana me llevó estas letras típicas (carteles de cotillón) que decía Fran, y todos mis sobrinos me mandaron unas cartitas diciéndome lo mucho que les iba a hacer falta ese día. Es penca pasar la Navidad sola», reflexionó.

«Me emocioné un poco, es que esa Navidad fue muy triste», complementó la animadora mientras se trataba de secar las lágrimas de los ojos.

«Aprovechar de saludar a toda esa gente que por su trabajo pasan la Navidad sin su familia. Yo estaba en la clínica, pero no estaba sola, habían enfermeras, TENS, doctores, toda la gente de aseo de servicio. La gente que está privada de libertad que la pasa sola», agregó.

«Para mí la Navidad es una fecha familiar… Me importaría menos pasar un Año Nuevo sola, lo he pasado sola durmiendo de flojera que me da. Pero no me gustaría nunca más una Navidad sola», concluyó Fran García-Huidobro.