Con primos incluidos: Así sería el nuevo programa de Pangal Andrade que emitiría Canal 13

Con el regreso de los realitys, también volvieron a la televisión varios personajes que se encontraban alejados de la pantalla. Uno de ellos fue Pangal Andrade, que dejó la vida en ¿Ganar o Servir? y se tituló como el ganador del espacio de telerrealidad.

En ese contexto, el deportista conversó con Publimetro y reveló sus deseos de seguir ligado a la televisión, pero esta vez con un espacio propio, y ojito que esto se podría materializar con un nuevo programa en señal abierta.

Respecto al formato, señaló que «yo hace muchos años que no estaba convencido de volver a la tele y ya como he vuelto con un reality, he vuelto con todo» y que quiere hacer algo más relacionado a su estilo de vida aventurero.

«Mi sueño es mostrarle a la gente lo lindo y hermoso que es Chile, pero no la típica parte turística. Yo quiero llevarlo al extremo de Chile, donde nadie llega, y para llegar se tiene que caminar cinco días por acantilado o en helicóptero, o a veces ni siquiera se puede aterrizar en helicóptero», señaló.

Asimismo, comentó que quiere mostrar lo lindo que es Chile, y que al mostrar la belleza de los paisajes, la gente más lo cuida.

Pangal estaría acompañado de sus primos

La pregunta del millón es si sus primos lo acompañarán en esta nueva aventura, y la respuesta es sí. Según contó al medio antes mencionado «todos estarán invitados, de hecho, quería ponerme el clan. Voy a invitar a varios primos a la aventura, ahí que me acompañen para esta aventura entretenida», agregó.

Para cerrar, adelantó que Canal 13 sería el encargado de emitir el programa. «Lo venimos trabajando hace muchos años con mi hermano. De hecho, lo hemos presentado en varios canales y bueno, como salimos del reality, fue el 13 la primera opción y ahora vamos a ver si resulta», concluyó.