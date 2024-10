Pincoya sorprende al revelar lo que cobraría por entrar a un reality tras Gran Hermano: «Ahora salgo cara»

Hace unos días, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, estuvo en el centro de la noticia, luego de que revelara en una entrevista la cifra que ganó durante sus seis meses en la primera temporada de Gran Hermano Chile.

Durante su participación en ‘Sin Culpa’, la finalista del reality de CHV aseguró que postuló como cualquier persona normal, pero que «gané una cagá, gané poco (…) Yo debería haber ganado más plata».

Siguiendo por esta línea, Pincoya agregó: «Yo voy a decir la verdad. Me pagaban 70 lucas el día y yo gané $12 millones por los seis meses, que encuentro que fue poco». Junto con mencionar que «deberían haberme regalado mínimo, por el tercer lugar, un teléfono».

Es en este contexto que, ahora, participó en ‘El Juego de la Botota’, donde afirmó estar arrepentida de no haber negociado por más dinero previo a su ingreso a Gran Hermano.

«Pensé, ‘me cagaron’. Porque a mí me pagaron 12 millones por los seis meses que estuve encerrada, aguantando a estos cabros, que no lavaban su ropa, toda hedionda, los calzones botados en el baño. Me pagaron 12 millones de pesos aguantando eso y me cagué de hambre», lanzó la Pincoya.

¿Por cuánta plata entraría a un reality Pincoya?

Tras esto, le consultaron si existía la posibilidad de ingresar nuevamente a un reality, frente a lo cual señaló que todo depende del dinero, ya que ahora cobra mucho más.

«Ahora puedo negociar. Si no me pagan 100 palos no voy ni cagando, en un mes, obvio. Si yo les voy a hacer el show… por eso no me han llamado yo creo» comentó. Mencionando que «ahora salgo cara. Mi finada abuela decía, ‘la primera vez, tú caes como hueona; la segunda vez, tú ya sabes que no es así’».