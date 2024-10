Oriana Marzoli rompe el silencio tras su inesperada salida de Palabra de Honor: «A mí nadie me echó, yo decidí»

A pesar de que falta una semana para el estreno de Palabra de Honor, ya se han filtrado varias situaciones al interior del encierro, como las salidas de dos participantes por fuertes lesiones. Además de la inesperada renuncia de Oriana Marzoli.

Resulta que la española habría decidido abandonar el reality de Canal 13, luego de que expulsaran a su pareja, Facundo González, quien protagonizó un encontrón con Faloon Larraguibel, el que habría sido demasiado fuerte.

Es en este contexto que, Oriana Marzoli conversó recientemente con Página 7, donde contó su versión de la polémica renuncia.

La renuncia de Oriana Marzoli a Palabra de Honor

Para comenzar, la chica reality afirmó que «estoy un poco molesta. Así lo voy a dejar. Espero que se muestren todas las imágenes y las cosas como han sido. A mí nadie me echó, yo decidí».

«Hay una dinámica que se llama ‘Lealtad o traición’. Entonces, obviamente que si estás con tu pareja, elegí lealtad, como me voy a quedar si no está mi pareja. Por favor, que cuando se emita todo, muestren tal como es, que no haya edición, que sea tal cual», continuó.

Por otro lado, Oriana Marzoli explicó cómo ocurrió la pelea. «Todo ha sido palabras, entre Facundo y otra concursante. Pero insisto, espero que todo se muestre cómo ha sido, porque Facundo recibió un montón de ofensas, injurias y calumnias. Esperemos que todo se muestre tal cual, si no, nos veremos en los juzgados».

«La concursante se fue demasiado de la lengua, muy fuerte. Se ha llegado a meter con el padre de Facu, que sabemos que no está. Yo solo fui leal a mi pareja, a mi novio», afirmó la exparticipante.

Cerrando el tema, afirmó que Facundo González no debió pagar ningún tipo de multa. «Nadie le pide nada, porque no cometió ningún error».