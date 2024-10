Ex Tierra Brava es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Para mí este reality va a ser una verdadera guerra»

La tarde de este miércoles, Canal 13 confirmó a dos nuevos participantes para Palabra de Honor, uno de los cuales es un polémico chico reality que se convirtió en uno de los más comentados durante su paso por Tierra Brava.

Nos referimos a no otro que Fabio Agostini, quien se coronó como triunfador del programa de telerrealidad y decidió volver al formato tras su corto paso por ¿Ganar o Servir?, dónde debió salir tras una fuerte pelea con Luis Mateucci.

«No vengo aquí a perder el tiempo, vengo a llevarme otro reality más. Ésta va a ser mi revancha. Me he quedado con ganas de volver, me quedó el gusanillo después de ‘¿Ganar o Servir?’… creo que hay mucho Agostini para dar todavía. Este es un nuevo reto, un nuevo reality, y eso me motiva», manifiesta el español sobre esta nueva incursión en el género en Chile.

¿Qué espera Fabio Agostini de Palabra de Honor?

Con relación al formato de Palabra de Honor, que reunirá a los participantes en un reformatorio militar, Fabio Agostini dice estar dispuesto a todo, incluso a lo que no le apetece.

«Yo las cosas mías las hago, en mi casa soy ordenado, me gusta dejar todo limpio y siempre hago mi cama. Pero no me gusta que me den órdenes, y creo que este reality va a estar lleno de órdenes. No me gusta que me digan qué hacer, y menos si son cosas para otros», afirma el español.

Siguiendo por esta línea, agrega que «para mí este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta. Me va a costar mucho, tanto como en ‘Tierra Brava’, tener que aguantar a gente que me cae mal, estar 24 horas sin intimidad. Pero soy un chico duro y voy a todas».

Por otro lado, este nuevo reality puede ser una buena oportunidad para reencontrarse con algunos de sus excompañeros. «Me gustaría reencontrarme con Pamela, con Nico, con Miguelito. Hice buenas amistades con ellos. También me gustaría reencontrarme con Faloon, porque en ‘¿Ganar o Servir?’, nos vimos muy poco y me quedé con ganas de conocerla más».

«Y me da igual encontrarme con los que me caen mal, porque si me quieren sacar de quicio a mí, los saco yo antes», desafía el español.

Finalmente, sobre la también confirmada Oriana Marzoli, a quien conoció brevemente en ¿Ganar o Servir?, Fabio Agostini asegura que «no tengo nada malo que decir de ella, con ella no tengo problemas. Mi problema es con Facundo, no con Oriana».