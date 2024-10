¡De impacto! Filtran que Luis Jara debió dejar Estados Unidos por «complicado» problema

En 2021, Luis Jara sorprendió a todos sus fanáticos, al anunciar que junto a su familia, agarraron todas sus pilchas y decidieron partir a Estados Unidos. Con el fin de empezar desde cero y potenciar su carrera musical.

Pero cuando nadie lo esperaba, el también animador regresó a Chile este año, para instalarse nuevamente. Sin dar explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a dejar el país del norte. Tanto así que retomó su trabajo en televisión, con dos proyectos en TV+ y TVN.

Es en este contexto que, en el primer capítulo de Oh! Diosas, nuevo programa online de Pamela Díaz, es que Cecilia Gutiérrez dejó la escoba al revelar los motivos por los cuales Luis Jara debió dejar inesperadamente Estados Unidos.

El motivo por el que Luis Jara dejó Estados Unidos

Para comenzar, la periodista afirmó que «es verdad que le quitaron la Visa a Lucho (…) no es que se la quitaron, se la castigaron por 10 años». Información que dejó sin palabras a La Fiera y Felipe Vidal, que no se lo podían creer.

«Hay versiones encontradas, a mí me habían contado esto hace mucho tiempo (…) Es súper complicado porque él de verdad se trasladó con camas y petacas para allá», continuó Cecilia Gutiérrez.

Siguiendo por esta línea, señaló: «De hecho, cuando él venía a hacer pegas acá, se quedaba en hoteles o en la casa de sus suegros porque no tenía dónde llegar». Junto con agregar que «es complicado porque sus hijos estaban en el colegio. Es complicado el tema logístico».

Por último, se refirió al complejo escenario que se enfrenta Luis Jara actualmente. «Es real que él no tiene su Visa por 10 años». Indicando que «yo no me atrevo a dar una versión del motivo, porque me han llegado dos diferentes. Yo no lo he hablado con él, porque me contaron hace mucho tiempo, pero la verdad es que como que encontré que era demasiado íntimo».