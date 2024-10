Duró solo una noche: Palabra de Honor ya tendría su primera renuncia

Hace tan solo unos días atrás que comenzaron las grabaciones de Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, y al parecer ya tendría su primera renuncia, por parte de uno de los rostros más publicitados para el encierro.

Se trata de ni más ni menos que de Miguel ‘Negro’ Piñera, al menos así es como lo reveló Luis Sandoval en ‘Que te lo digo’, donde mostraron una foto del músico junto a un seguidor en el aeropuerto de Lima, Perú.

«Esto fue en el aeropuerto de Lima… se le acercó harta gente al ‘Negro’ Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de ‘tarro’», aseguró el periodista de farándula.

¿Cuál es el motivo de la renuncia de Negro Piñera a Palabra de Honor?

Tras esto, Luis Sandoval contó los motivos de su renuncia al encierro. «Dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar».

Siguiendo por esta línea, comentó que el Negro Piñera también se habría sentido incómodo por la cantidad de actividades que se realizaban al interior del reality de Canal 13. «Efectivamente, tengo entendido, que había muchas actividades al interior del encierro, porque un día puede significar una semana en tiempo de televisión en pantalla».

Pero esto no es todo, ya que el periodista mencionó en el programa de Zona Latina que el hermano de Sebastián Piñera habría durado tan solo una noche en Palabra de Honor, donde estaba acompañado de figuras como Catalina Pulido, Marcianeke, Andrés Caniulef y Yuli Cagna, entre otros.

Finalmente, se debe mencionar que el Negro Piñera era el participante mejor pagado de momento en el espacio de telerrealidad, recibiendo ni más ni menos que 2.6 millones pesos por día, lo que por un mes le habría significado 78 millones de pesos.