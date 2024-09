Hizo un mea culpa: Estas fueron las declaraciones de Gonzalo Valenzuela luego de ser detenido por conducir bajo la influencia del alcohol

Hace unos días, el actor nacional hizo noticia, ya que fue sorprendido por carabineros manejando bajo influencia del alcohol.

En ese entonces, el resultado del alcotest fue de aproximadamente 0,5 milígramos de alcohol, por lo que fue necesario que entregara el vehículo a un conductor designado, además de pagar una multa.

Luego, el actor conversó con LUN y relató que el incidente se debió porque se tomó una cerveza luego de jugar pádel con sus amistades.

Admitió su error

Valenzuela partió diciendo que «Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue pádel. Estaba a dos cuadras de mi casa, fui en auto. Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse con algún bebestible. Cuando llegamos a la mesa ya estaba servido un schop».

Además, agregó que «después nos tomamos el schop y cada uno se fue a su casa. Yo tomé el auto, salí de lugar y a la vuelta, casi a la salida, estaban los carabineros, controlando».

En ese contexto, el reconocido actor nacional aseguró que estaba bien que controlen y rápidamente reconoció su falta. «El carabinero me preguntó si había bebido y le dije que me había tomado un schop. Me hizo el alcotest y tenía 0,4 gramos. Que es poco, pero en la tolerancia cero igual me gané una multa», señaló.

A sus palabras sumó que asumía su error. «Lo lamento, cometí el error de tomarme un schop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando nomás. Así que recomiendo que se tomen el schop en la casa nomás», indicó.

Para cerrar, aconsejó a los conductores y señaló en modo de broma que «cuando vayan, en este caso, a jugar pádel, tómense una agüita o si se toman un schop se van en taxi, pero ojo que los taxis te pueden drogar».

«Un consejo nomas, hay que tomárselo con humor», concluyó el actor Gonzalo Valenzuela.

