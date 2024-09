Cony Capelli volvió a Gran Hermano Chile y Michelle Carvalho la sorprendió con deslenguado comentario: «No me simpatizaba mucho»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, el que estuvo marcado por la eliminación de la semana, pero especialmente por el regreso de Cony Capelli a «la casa más famosa del mundo», dejando de inmediato la grande.

Resulta que la ganadora de la primera temporada del reality de CHV llegó con maleta en mano, por lo que de inmediato el resto de los jugadores de la casa dio su opinión sobre ella, pero sin duda que Michelle Carvalho se mandó el comentario más deslenguado.

Esto debido porque al parecer a la brasileña no era muy fan de Cony Capelli. «La he visto en algunos capítulos de la temporada pasada, no me gustaba mucho».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Michelle Carvalho cuestionó aún más el paso de la chilena por Gran Hermano, afirmando que «la veía peleando mucho, y eran peleas intensas. No me simpatizaba mucho, la verdad».

¿Cony Capelli se queda en Gran Hermano?

De todas formas, la influencer destacó que en esta oportunidad notó que Cony llegó con una disposición muy distinta al reality y con «buena energía». Por lo mismo es que comentó: «Qué rico poder conocerla en persona y darle la oportunidad».

Es más, Michelle Carvalho mencionó que tras tantos meses de encierro en Gran Hermano, en la casa se necesitaba un «poco de aire nuevo», así que la llegada de Capelli podía ser este cambio positivo para todos los participantes.

Tras esto, es que Diana Bolocco les consultó si acaso querían que Cony Capelli se quedara como participante definitiva o solo como invitada. Frente a lo cual, Michelle Carvalho tampoco dudó en responder sin filtro.

«Es imposible que gane dos ediciones seguidas, pero bienvenida. Que esté ahí de invitada especial, por unas semanas o un mes, porque ahí nos va a alargar el tiempo (en el reality)», señaló.