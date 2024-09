La particular acción de Manuel Napoli tras renuncia de Chama a Gran Hermano Chile

Los últimos días en Gran Hermano han estado marcados por la polémica renuncia de Alexandra ‘Chama’ Méndez, tras no aceptar la sanción que le pusieron, tras una violenta pelea que protagonizó con Angélica Sepúlveda y Manuel Napoli.

Es en este contexto que, sin duda, el más afectado por la salida de la ex Tierra Brava, es el italiano, quien formó una relación más que cercana con su compañera, la que incluso incomodó a parte de los fanáticos del reality.

“ELLA ES PARTE DE MI CORAZÓN” Manuel se acercó al confesionario de #GranHermanoCHV y se tomó un momento para despedirse de Chama🥲 Lo viste primero SOLO por DIRECTV y @dgo_latam. Sigue viviendo Gran Hermano Chile las 24hrs, y no te pierdas el minuto a minuto de la casa 👉🏻… pic.twitter.com/4HedPfgKPm — Chilevisión (@chilevision) September 5, 2024

Por lo mismo que, durante los últimos días, Manu se ha acercado al confesionario de Gran Hermano para comentar sus sentimientos por Chama, considerando especialmente que la venezolana no quiso despedirse de ninguno de sus compañeros de encierro.

«Me gustaría dejarle un mensaje. Desde el minuto uno, bueno, desde afuera del hotel que nos cruzamos. Ella no me vió pero yo sí. Ese día quedé encantado de su aspecto simplemente. Dije ‘wow, qué guapa’», comenzó señalando el chiquillo.

Siguiendo por esta línea, el italiano agregó: «Después de casi 60 días estamos 24/7 juntos. Lo que me gustaría decirle es que me encanta… es una chica natural, transparente, sincera. Es parte de mi corazón, lo va a ser siempre porque entró en mi vida y quiero que no salga nunca. Si me quiere conocer a afuera, no sé de qué forma, pero yo estaré. Jamás me voy a olvidar de ella».

La particular forma de Manu para recordar a Chama

Pero la cosa no se queda ahí, ya que tras su paso por el confesionario, Manuel Napoli hizo una particular acción con el fin de recordar a Chama durante su estadía, tal como lo mostraron las cámaras de Gran Hermano.

Resulta que el chico reality partió a la excama de su compañera y sacó las sábanas con las que dormía. Tras lo cual, las puso en su propia cama y se fue a acostar. «Buenas noches, Ale», lanzó antes de dormir.