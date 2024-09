Querida pareja farandulera confirma su quiebre definitivo: «Firmamos los papeles de divorcio en enero»

No cabe duda que este año el mundo de la farándula ha vivido una serie de polémicos quiebres en relaciones que parecían más que estables. Pero una de ellas dejó sin palabras a sus seguidores, ya que incluso decidieron llegar al divorcio.

Estamos hablando ni más ni menos que de Coté López y Luis Jiménez, quienes tras su primera separación, pasaron por unos inestables meses, en los que volvieron y terminaron en varias ocasiones, e incluso tuvieron una polémica con el hijo mayor del exfutbolista, tras lo cual confirmaron el quiebre definitivo.

Y ya pasadas varias semanas desde la polémica, es que el deportista hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram con sus seguidores, donde confirmó que ya no hay vuelta atrás en su matrimonio.

El quiebre definitivo de Coté López y Luis Jiménez

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, Luis Jiménez comenzó señalando en sus historias de Instagram que «esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio».

Pero sin duda que, lo que más llamó la atención, es cuando confirmó que con Coté López tomaron la vía legal. «También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados».

Para cerrar con las dudas de su vida amorosa, Luis Jiménez aprovechó de dejar muy clara una situación: «Y sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, no estoy súper bien así».

Finalmente, en la red socia, el exesposo de Coté López afirmó que este es uno de los años más complicados de su vida. «Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo. Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser, entonces es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil pero siento que va a salir todo bien».