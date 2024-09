Conocido chico reality es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Nunca he trabajado»

Cada día Canal 13 entrega nuevos detalles sobre lo que será Palabra de Honor, el reality que reemplazará a ¿Ganar o Servir? Y de momento se anunció que Negro Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna y Vico Bouvier son los primeros participantes.

Pero hace tan solo unos minutos, la estación confirmó a un nuevo recluta que sin duda promete dejar la escoba. Estamos hablando de Mel Alcalde, modelo argentino que se hizo conocido en Chile por su participación en ¿Volverías con tu ex?, y expareja de Yuli.

Hay que recordar que los tortolitos se conocieron durante su paso por el reality de Mega e incluso firmaron el Acuerdo de Unión Civil. Pero todo se terminó hace unos meses, cuando entraron a ‘La Isla de las Tentaciones’ y él la cambió por Milagros González, Mientras que Cagna se quedó con Vico.

Sobre esta situación, Mel Alcalde señala que «con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos. Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados».

¿Qué espera de su paso por Palabra de Honor?

De cara a su ingreso a Palabra de honor, este ingeniero comercial y modelo comenta que «mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo».

Sin saber el resto de los reclutados, ¿qué pasaría si Yuli Cagna entrara a Palabra de honor? El influencer de viajes responde que «si entra Yuli sería un caos mental, una situación muy compleja. Es para salir más fuerte de cabeza. Tras esa experiencia seguro saldría otro ser humano».

Respecto al formato del proyecto, una especie de academia militar que buscará corregir a los más rebeldes, Mel Alcalde detalla que «yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar, al gimnasio me gusta ir a primera hora. Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo. En ese sentido, va a ser un desafío seguir órdenes, porque no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque tú me lo estás diciendo… pero me gusta el desafío de tener que agachar el moño y tener que hacer caso, ayudaa superarse a uno mismo».

Mel añade a lo anterior que “lo que más quiero es que la gente me conozca de verdad, que no se queden con lo que fue el otro reality, donde no se alcanza a apreciar absolutamente nada de la persona. Que no se queden con la infidelidad, sino que me conozcan como persona”.