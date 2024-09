La reflexión de Pancho Saavedra sobre su amistad con Jorge Zabaleta tras tragedia en África: «Me salvó la vida»

La noche de este domingo 29 de septiembre, se estrena la nueva temporada de Socios por el Mundo, que nuevamente tendrá a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta recorriendo algunos de los lugares más inesperados del planeta.

Pero como muchos saben, este ciclo está marcado por la tragedia, pues en medio de su visita a Etiopía, África, el equipo se enfrentó a la muerte del guía turístico español Toni Espadas, durante un ataque.

Frente a esto, es que Pancho Saavedra reflexionó sobre su relación con Zabaleta. «Con Jorge hemos vivido situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir, pero ha sido un camino que nos hizo crecer y reflexionar sobre qué es la vida. Con fuertes sentimientos y emociones, en este viaje perdimos un gran amigo de una manera terrible e inesperada».

Es así como el animador comenta cómo este hecho lo ha cambiado, «hoy en día no le doy la misma importancia a algunas cosas, siento que mis prioridades han cambiado. Honestamente, para mí lo más importante en mi vida es la familia: mis hijos y mi esposo, y la felicidad no es el día entero, sino que son pequeños momentos, y esos pequeños momentos son los que estaré buscando».

Y agrega que «antes me preocupaba de tonteras, como qué dirán de mí, le daba demasiada importancia a las críticas y me preocupaba mucho por eso, me ponía nervioso. Hoy no quiero dar esas batallas. En ese contexto, me gustaría decirles a las personas que disfruten y gocen la vida. Que no pierdan el tiempo, porque la vida es una y no sabemos cuándo la podemos perder».

La fuerte amistad de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

Pancho y Jorge son amigos desde el año 2017, una amistad que nació primero por el trabajo, pero con el paso del tiempo se fortaleció y generó lazos fuertes y queridos más allá de lo laboral. Los primeros programas se crearon en pandemia y de manera digital, y luego comenzaron en las pantallas del 13 con ‘Socios de la parrilla’ y, desde el 2022, con ‘Socios por el mundo’.

En estos siete años de vivencias y cariño, sin duda lo más difícil que les ha tocado vivir ha sido la muerte de Toni Espada, y este dolor los ha unido aún más.

Un conmovido Pancho Saavedra revela, «a mí Jorge me salvó la vida, y me emociona el decir esto. Cuando el ‘guatón’ agarró el volante, impidió que nosotros nos muriéramos, o que chocáramos, o que cayéramos. No sé qué nos podría haber pasado. En ese momento yo me paralicé, pero él tuvo la sangre fría de tomar ese manubrio y actuar».

«Estamos vivos porque Jorge tuvo la destreza y estuvo con todos los sentidos puestos para lograr maniobrar ese auto y salvarnos. Si a él le hubiese pasado algo, me muero. Y yo creo que si a mí me hubiese pasado algo, él también se muere», manifiesta el ex animador del Festival de Viña del Mar.