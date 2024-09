Así reaccionó Antonio Vodanovic al anuncio de Karen Doggenweiler al Festival de Viña 2025: «Cuídalo»

Desde que Mega se adjudicó la realización del Festival de Viña del 2025 al 2028, es que comenzaron a circular todo tipo de rumores sobre quiénes serán los animadores que se subirán al escenario de la Quinta Vergara.

Es en este contexto que, durante la mañana de este lunes 2 de septiembre, en pleno Mucho Gusto, revelaron que ni más ni menos que Karen Doggenweiler se hará cargo de esta importante labor desde el domingo 23 hasta el viernes 28 de febrero de 2025.

Y como era de esperar, la periodista se llenó de comentarios de apoyo por parte de varias figuras del espectáculo. Entre las que se encuentra Antonio Vodanovic, animador histórico del Festival de Viña, quien por 28 años seguidos se hizo cargo del certamen.

El mensaje de Antonio Vodanovic a Karen Doggenweiler

Para comenzar, el comunicador le dijo a Karen Doggenweiler: «Me alegro de que hoy se confirme la noticia de que tú eres la próxima animadora del Festival de Viña del Mar».

«Hay experiencias que tardan en llegar, y lo tuyo tardó, pero este es el momento, y te pido que lo aproveches con toda tu intensidad, fuerza y ganas, porque te quiero mucho», continuó Antonio Vodanovic en el registro que mostraron en el matinal.

Por último, el animador le hizo una especial petición a Karen Doggenweiler: «Te tengo un gran cariño, respeto y admiración profesional, y porque quiero mucho al Festival de Viña del Mar, cuídalo».

Frente a esto, es que la animadora del Festival de Viña 2025 le respondió con unas cariñosas palabras. «Quizás me esté arrancando con los tarros. No sé si me va a retar el equipo, pero debemos tener a Antonio con algo especial en la Quinta Vergara. Estuvo por tantos años, es parte del corazón del festival, ojalá nos pueda acompañar en algo especial que podemos prepararle con mucho cariño. Antonio, te adoro».

Además, reveló una infidencia de su llegada al canal. «Estoy acá en Mega, que no se le olvide a él, por un lindo consejo que me entregó. Cuando hicimos esa gira por los distintos matinales a propósito de la Teletón (…) en ese momento me dijo ‘ándate a Mega’. Así que Antonio, gracias, te quiero mucho».