Aseguran que complejo conflicto impediría la llega de Martín Cárcamo al Festival de Viña 2025

Desde que se anunció a Karen Doggenweiler como la animadora oficial del Festival de Viña 2025, es que comenzaron las especulaciones sobre el rostro masculino que la acompañará en la tarea de liderar el importante certamen.

Es en este contexto que, comenzaron a aparecer los nombres de varias figuras, pero uno de ellos corría con amplia ventaja. Nos referimos a Martín Cárcamo, sobre quien incluso aseguraron que ya estaba listo para llegar a Mega y que hasta tenían fecha para su anuncio.

Aunque al parecer la cosa ya no sería tan fácil, al menos así lo dio a entender Luis Sandoval en Que te lo digo, afirmando que hablaron con una importante fuente al interior de la señal privada, la cual compartiría con los rostros y los altos ejecutivos.

Frente a esto, es que en el programa de Zona Latina, revelaron que la opción del «rubio natural» para volver a subirse a la Quinta Vergara, estaría cada vez más lejana.

Este es el motivo por el que Martín Cárcamo no llegaría al Festival de Viña 2025

«Lo que parte diciendo esta fuente es que en Mega están todos muy estresados con el tema del Festival de Viña 2025», comenzó relatando el periodista de farándula. Junto con agregar que «andan llamando para acá y para allá, que los contratos, los ofrecimientos, las propuestas…».

Tras esto, es que Luis Sandoval reveló cuál es el programa que mantendría alejado al animador de Canal 13 de convertirse en la pareja de Karen Doggenweiler. «Dice que hay un tema contractual con Martín Cárcamo, que le impediría llegar al Festival de Viña 2025».

«Es más, dice textual: ‘A mí me dijeron que es muy difícil que llegue Martín Cárcamo al Festival de Viña y que la única opción real sería Rafael Araneda'» y agregó que «la fuente revela que esa información la recibió y la escuchó hoy, en Mega».

Pero la cosa no se queda ahí, pues Sandoval pasó a leer la dura opinión que tiene esta misteriosa figura sobre ambos rostros. «Son la misma cosa, animadores funcionales, (no tienen) ningún estilo. Y ojo, me caen bien y los admiro como personas».

«Ninguno de los dos podría animar la ceremonia de los Oscar y reírse de Donald Trump, por ejemplo. A eso me refiero cuando hablamos de grandes ligas», cerró.