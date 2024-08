Pauli Bolatti, ex de Pedro Astorga, aclara rumores sobre posible ingreso a Gran Hermano: «Hay varios motivos…»

Uno de los que entró soltero a la nueva edición de Gran Hermano es Pedro Astorga. Sin embargo, el primo de Pangal Andrade se encontraba en pareja con Pauli Bolatti antes de ingresar al encierro.

Por lo mismo, las especulaciones sobre su posible entrada se han tomado las redes sociales

Asimismo, los fanáticos de la relación entre Pedro y Michelle temen esta posibilidad, y en las últimas horas, los rumores han cobrado fuerza tras haber visto a la modelo en Buenos Aires.

Pauli Bolatti aclara rumores de posible ingreso a Gran Hermano

Después de tanta especulación en redes sociales, la argentina rápidamente aclaró las dudas sobre el rumor que estaba circulando.

Comenzó diciendo: «Mucha gente me pregunta porque cada vez que vengo a Buenos Aires creen que voy a entrar».

Además, fue muy clara en su respuesta: «No, no vine hasta acá para entrar, no voy a entrar, no tengo planes de entrar… hay varios motivos», explicó.

Para aclarar, señaló: «El primero es que soy muy cara, el segundo es que soy una inversión, porque no hago quilombo, no soy conflictiva, y últimamente los perfiles que buscan son de gente conflictiva, lo cual no soy».

También dejó claro que: «No pelearía por tonterías, no me nace, me da vergüenza, no genero conflictos». Por otro lado, mencionó que tal vez podría destacar en lo romántico, porque «soy bastante magnética y terminan pasando cosas, pero nada, el perfil que están buscando no es el mío».

Para concluir, la argentina comentó que la cansan los realities donde todos están peleando, poniendo así fin a las especulaciones sobre su ingreso a «La casa más famosa del mundo».

También puedes leer en Radio Corazón: «La desfloré sin ningún pudor…»: Rumpy quedó loco con llamado de auditor que se metió con la hermana de su amigo