Participante renuncia a Gran Hermano Chile al no encontrar el amor: «Por último que me miren»

Las renuncias en Gran Hermano han estado a la orden del día, ya que Sebastián Ramírez abandonó el encierro hace unos días, mientras que el domingo, Camila Andrade se planteó esta decisión, pero al final se arrepintió. Y ahora, un nuevo participante, dejó en claro sus deseos de dejar el reality.

Estamos hablando ni más ni menos que de Íñigo López, uno de los NN de la «casa más famosa del mundo», quien tras tener una fuerte pelea con Manu Napoli, se acercó al confesionario para revelar que ya no aguanta más.

«Estoy mal. No aguanto más estar aquí, y con la dinámica que hay, con las personas que hay, como yo me puedo desenvolver según el ambiente», le contó al Gran Hermano el exfutbolista de 23 años.

Siguiendo por esta línea, Íñigo López agregó que «no aguanto más, quiero ver al Everton, quiero ir al estadio, quiero salir con mis amigos, ya no aguanto más estar aquí, la verdad. Eso es lo que me pasa».

«No tengo ganas de hacer ni una hueá. Ya no tengo ganas ni de pelear. Por ejemplo, no sé, no hay una mujer que pueda hacer algo… Más que estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren. Que cuando me pongo bonito, que alguien me diga que me veo fachero», continuó el jugador de Gran Hermano.

Íñigo López cuenta el motivo para entrar a Gran Hermano

Por otro lado, el joven explicó sus motivos para entrar al reality de CHV. «Yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente, yo venía a eso. Yo no venía a pelear, a que me caiga la gente mal. Yo venía a hacer feliz a alguien y a hacer reír. Lo dije en mi presentación, conmigo las risas no van a faltar. No vine a pelear con la Michelle».

Junto con lo que agregó: «Estoy saturado, si no fuera por la Linda, yo creo que ya hubiera saltado la reja, porque aquí hay personas que me tienen tostado. Ya no va a ser una pelea nomás y quizás qué voy a hacer».

Es frente a esto que, Big le dijo a Íñigo que tiene 24 horas para pensar su decisión y confirmarla o arrepentirse. Lo que significa que en el capítulo de este martes deberá dar a conocer qué eligió.