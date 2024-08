La fuerte advertencia de Faloon Larraguibel a Karol Dance: «Si me pusiera a hablar, quizás no se casaría…»

La participación de Faloon Larraguibel en Ganar o Servir tuvo de todo, desde discusiones, a chismes que no dejaron a nadie indiferente. Uno de ellos fue una declaración que hizo al interior del encierro que tiene que ver con Karol Dance.

La ex Yingo confesó que en un principio de su relación con Jean Paul Pineda, Karol lo llamaba seguidamente. «Me quería hacer la vida imposible», comentó en ese momento.

Asimismo, el ex animador radial respondió que aquella acción se debió, ya que Faloon le quedó debiendo dinero, según consignó La Cuarta.

En este contexto, en conversación con Julio Cesar Rodríguez, Larraguibel reveló detalles y se refirió al tema.

Las declaraciones de Faloon Larraguibel contra Karol Dance

La modelo comenzó diciendo que «Supuestamente, él quería cobrar un dinero que yo le debía. En ese entonces yo estaba embarazada de Luciana. Él llama al Paul y le dice: ‘Oye, sabes que yo tengo que hablar contigo, porque Faloon ingresó a mi departamento y me robó dinero'», refiriéndose a Karol Dance.

Además, agregó que en esa instancia Karol Lucero señaló que «Yo tengo cámaras, tengo los videos de que Faloon ingresa al departamento y me roba esto».

Frente a esto, recuerda que Pineda le dijo que le mandará los videos y él pagaría, «no hay ningún problema», comentó en el programa de Chilevisión.

La respuesta de Karol en ese momento fue que «‘Lo que pasa es que tengo que mandar estos videos al extranjero, porque no sé qué’ Oye, si quieres mandar un video, lo mandas y punto. ¿Para qué mandarlo al extranjero?, comentó Faloon.

Finalmente, Faloon asegura que quedaron de juntarse, pero que nunca pasó nada, no mandó los videos y las llamadas pararon.

Además, Larraguibel señaló que no entiende el motivo de esta historia, y asegura que fue un completo invento por parte de Karol.

Para cerrar, la ex chica reality lanzó una fuerte advertencia. «Podría decir tantas cosas, pero no, porque esto ya es más grave. Incluso lo dije en el programa de la botota, que en verdad si me pusiera a hablar quizás no se casaría, porque son cosas graves. Si quiere hablar, yo también voy a hablar. Las otras cosas son muy graves», concluyó.