Yamila Reyna responde a crueles críticas por su peso: «Más gordita, pero más feliz»

No cabe duda que Yamila Reyna es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, además de los proyectos en los que está trabajando actualmente.

Es en este contexto que, hace poco que comenzó a recibir desubicados comentarios con relación a su físico, en especial luego de subir una foto en la que aparece posando con un body gris. Por lo que no dudó en salir a responder sin filtro.

Resulta que en una nueva publicación, Yamila Reyna compartió el mensaje de un un usuario de Instagram que la llamó «ancha», para luego agregar una reflexión sobre lo bien que lo está pasando actualmente.

La potente reflexión de Yamila Reyna sobre su cuerpo

«Los otros días alguien hizo este comentario sobre mi cuerpo: ‘Estás ancha’ (2foto) Y si, claramente estoy más ancha, y más gordita que hace un año, y saben que? Más gordita pero Más feliz!», comenzó escribiendo la argentina.

Siguiendo por esta línea, se refirió a los complejos momentos que vivió el año pasado y que la llevaron a tener una drástica baja de peso. «Porque el año pasado habré tenido cuerpo de muñeca y no por dieta, sino por tristeza y esa no era yo. ¡Yo, yo soy esta! ¡La que camina con unos kilitos de más, pero segura, orgullosa y feliz! ¡Si vieran lo mucho que me río cada día!».

Junto con esto, Yamila Reyna compartió unas especiales palabras relacionadas con el amor propio y enfocarse en lo que a uno le hace feliz. «¡Me celebro cada día por quién soy desde el alma hasta la punta de mis pies!».

Por último, la ex figura de TVN le dedicó unas palabras a la persona que le escribió el mensaje: «Y a la que me hizo ese comentario: ‘Tranquila amiga, que desde que estoy más mamasita, ¡Vieras cómo me brilla el pelito!’».