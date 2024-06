¡De impacto! Asesino de Ámbar Cornejo confiesa dos nuevas víctimas desaparecidas en 1996

No cabe duda que uno de los casos policiales que más impactó al país en los últimos años es el de Ámbar Cornejo, adolescente de solo 16 años que desapareció en 2020 en Villa Alemana y que, cerca de una semana de conocerse su historia, la hallaron en su propia casa.

Es en este contexto que tras encontrar su cuerpo, Denisse Llanos, la madre de la joven confesó que el culpable del asesinato fue su pareja, Hugo Bustamante, quien cometió el crimen, luego de que la niña volviera a su domicilio tras ir a buscar la pensión alimenticia que le entregaba su papá.

Hay que recordar que durante la investigación se dio a conocer que Ámbar Cornejo no tenía una buena relación con su padrastro, pues se enteró de que era el llamado «asesino del tambor». Apodo que se ganó en 2005 por el doble asesinato de su pareja y el hijo de esta.

Frente a esto, es que en las últimas horas se conoció una información de impacto sobre Hugo Bustamante, luego de que confesara el asesinato de dos personas más, en 1996, por los cuales había quedado impune por casi 30 años.

¿Qué se sabe del nuevo crimen de Hugo Bustamante?

De acuerdo a lo informado por Meganoticias, esta información se conoció gracias al trabajo de la periodista Ivonne Toro Agurto, quien está trabajando en el libro ‘La Niña Ámbar’ y que pudo conversar en varias ocasiones con el sujeto condenado a presidio perpetuo calificado.

Durante una de las entrevistas, Hugo Bustamante señaló que «maté personas. Me puedo pudrir aquí en la cárcel, voy a morir de viejo acá y no voy a devolver ese dolor. Cuando estoy frente al espejo y me estoy afeitando, estoy frente a un psicópata, y me pregunto, ¿por qué la rabia fue más fuerte que el raciocinio?, ¿qué pasa con esta persona?, ¿qué hay en mi mente? Y no me gusta la respuesta».

En una publicación del medio de investigación Ciper, la periodista revela que le preguntó si había cometido más asesinatos, aparte de los ocurridos en 2005. Frente a lo cual, el hombre simplemente le respondió que le tenía «un regalo».

Tras evadir lo más posible la conversación, antes de llegar a la pregunta, es que Hugo Bustamante decidió mencionarle a las dos víctimas de 1996.

«No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Si le digo los nombres, podrá comprobar que no estoy inventando, la cosa es que las consecuencias que me traería entregarle esta información. Veremos cómo se darán las cosas y si la vuelvo a ver», le señaló a través de una carta.

Las víctimas de 1996

Según lo consignado por el medio antes nombrado, el «regalo» que tenía para Toro, era la identidad de sus víctimas: Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, quienes desaparecieron hace 28 años. Y que la periodista logró acreditar un vínculo entre todos.

Resulta que durante los 90′, Hugo Bustamante conoció a Páez en cárcel, tras estar detenido por varios robos. Ya en libertad, se mantuvieron en contacto, pero al poco tiempo Eduardo y su madre desaparecieron y se interpuso una denuncia. Durante la investigación, la hermana del sujeto declaró que Bustamante era la última persona que lo vio con vida.

En la publicación, la autora señala que al ser interrogado por la policía, dio una particular defensa. «Dijo que Páez habría estado secuestrado y que él contactó a Hinojosa para buscar una forma de liberarlo. Tiempo después, la causa fue archivada».

Por último, estas fuertes revelaciones que hizo Hugo Bustamante a Ivonne Toro, al poco tiempo se las dio a un oficial de la Gendarmería de Rancagua. Y no solo le confesó el crimen de Hinojosa y Páez, sino que incluso le reveló el lugar donde estarían los cuerpos.