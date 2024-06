Latife Soto impacta con predicción para Chile: «Se viene época de cárcel»

La noticia del último tiempo en el mundo de la política chilena, es sin duda la formalización del alcalde Daniel Jadue, por los delitos de estafa, fraude al fisco reiterado, entre otros y que actualmente lo tienen en prisión preventiva.

Es frente a esto que, en su programa por Instagram, José Antonio Neme, Karen Doggenweiler y Latife Soto se refirieron a este tema. Donde la tarotista sorprendió con unas predicciones sobre lo que ocurrirá con el edil de Recoleta y el resto de Chile.

«Las cartas dicen que él está muy pensativo, reflexionando, pero a mí me sale en las cartas que hay un tema que está muy demostrado». Comenzó señalando la guía espiritual en el espacio de redes sociales.

Junto con lo que Latife Soto agregó: «De todo lo que se le está enjuiciando, hay un tema que no tienen cómo decir que no es real. Hay un tema que es muy complicado, me da la impresión que hay compras de algo que está muy comprobado, que están hechas por él».

La sorpresiva predicción de Latife Soto

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que al mover sus cartas, afirmó que «yo les voy a decir otra cosa. Me salió otra cartita aquí y, ojo amigos, porque se viene época de cárcel para harta gente». A lo que José Antonio Neme lanzó: «¡Ay, Lati, pero te mandaste la declaración del año!».

«Sí, en serio. Acá me sale una carta que, a partir de lo que está pasando con el alcalde Jadue, se van a activar muchas querellas y cosas judiciales que están piolitas, archivadas, en estudio», agregó Latife Soto. Mientras que para cerrar, afirmó que «comienza una época de justicia divina que va a ser ocupada en la justicia terrenal».

De todas formas, el periodista intervino, mencionando: «Bueno, perdón que sea mal pensando, pero estamos en año electoral y ustedes saben que la política es media cochinona. Yo al menos creo eso, y claro que se están reactivando muchas cosas».