Influencer chilena Miau Astral recibe nueva denuncia por acoso: «Estarás gordo, peludo y grasiento…»

Recientemente, Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral, ha estado en el centro de una controversia tras una grave denuncia en su contra. Sergio Infante la acusó de acosarlo enviándole mensajes de forma constante y de involucrar a personas cercanas a él.

Después de varios días de exposición mediática, se descubrió otro caso en el que estaría implicada la figura de las redes sociales, según un reportaje publicado por la revista «Sábado».

En este informe, el individuo mantuvo su anonimato y afirmó haber conocido a Ulloa por medio de una aplicación de citas. Asimismo, adjuntó un PDF con algunos de los mensajes intercambiados, consignó el medio LaCuarta.

«Un fin de semana le dije que iba a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué.Yo ya tenía miedo porque me trataba de ‘mi amor’ y esas cosas. Igual que a los otros casos, todo muy rápido», partió diciendo el autor de la denuncia.

Dado que se encontraban en las primeras etapas de conocerse y él recién había salido de una separación amorosa, él afirma que le solicitó «reducir la intensidad». Según relata, ella aceptó mantener cierta distancia después de que él estableciera sus límites. Sin embargo, con el tiempo, la situación cambió y ella comenzó a enviar mensajes con frecuencia, esta vez incluyendo insultos.

Los manipuladores mensajes de Miau Astral

A medida que pasaba el tiempo, los mensajes se volvieron cada vez más perturbadores, y la relación cordial que existía dejó de ser.. «Cuando menos te lo esperes, pero tampoco tan tarde, dejarás de tener clientes y plata, nadie querrá cul… contigo porque estarás gordo, peludo y grasiento».

De acuerdo con su relato, decidió no bloquear a la acusada en redes sociales por temor a que ella encontrara otras formas de continuar con el acoso. «Esto es peor que una serie de Netflix», comentó sobre el comportamiento de la joven.

En este contexto, añadió que fue víctima de una gran «violencia psicológica, yo y las demás personas vivimos meses con miedo. Bajo amenazas de funa. Amenazándome con cosas antiguas, como que le fui infiel a mi exseñora en 2017. Cosas que fueron solucionadas. Tuve siempre un miedo constante».