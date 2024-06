«No mientan más…»: El descargo de Sebastián Eyzaguirre en contra de la prensa luego de ser condenado por maltrato habitual

En el último tiempo, Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre ha estado en la palestra mediática, esto debido a que fue condenado a 300 días de presidio menor, sentencia que cumplirá en libertad, esto luego de ser acusado por maltrato habitual en contra de su ex pareja.

En este contexto, el periodista estará bajo la vigilancia de Gendarmería durante un año. Asimismo, tendrá una prohibición total de acercarse a la víctima, sus hijas y padres.

La condena de Sebastían Eyzaguirre

María José Sánchez, fiscal encargada del caso, estuvo de acuerdo con la sentencia que se le impuso y comentó que: «Es bastante satisfactoria porque pese a que pareciera que no fuere mucho la cuantía de la pena, la verdad es que es un reconocimiento no solamente a la adhesión de la víctima al proceso y a la circunstancia de que le creyeron y valoraron su testimonio».

En cuanto a la prohibición de acercarse a su ex pareja, fue enfática en declarar que «La prohibición es en términos absolutos, no solamente respecto a que no concurra a su domicilio, al lugar donde ella se acerque o donde ella se encuentre, sino que también a no contactarla por ningún medio ni red social», indicó».

El descargo de Sebastián Eyzaguirre a través de redes sociales

En este contexto, y luego del tratamiento de la prensa, el periodista arremetió con todo a través de sus redes sociales.

«Hago este video para hacer algunas aclaraciones. Nuevamente, los medios, en su infinita ignorancia o mala leche, lo único que no hacen es informar», partió diciendo.

Asimismo, subrayó que «fui absuelto en dos de los delitos por el que se me imputaron y condenado en el otro. La sentencia de la juez dice que en 300 días, por ende, una vez al mes tengo que ir a poner mi firma, es eso».

Además, aprovecho de enviar un mensaje a sus seguidores. «Un beso grande a la gente que me ha seguido apoyando. Pronto tendrán novedades y daré mi versión».

En el video, se añadió una escritura que luego fue editada. «¡¡No mientan más!! Es una demostración más de su mala leche, ignorancia o todo junto», según consignó página 7. Además, en el texto, que posteriormente se editó, se apreciaba «¡Los medios octubristas y protectores de la dinastía Hermosilla distorsionan un fallo y le hacen creer a la gente casi como si me hubieran mandado a Guantánamo. Firmaré y además, apelaremos. ¡Ojalá el odio y el resentimiento se les pase algún día y apliquen el rigor mínimo, mentirosos!, cerró.